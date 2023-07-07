جوزيف عطية: بشجع الأهلي.. وطلعوا عليا إشاعة إن عندي أولاد

تحدث المطرب اللبناني جوزيف عطية، عن تعرضه لشائعات تخص حياته، وعن الأكل المصري الذي يعشقه، وموقفه من التمثيل.

وأضاف جوزيف عطية، خلال تصريحات مع برنامج “سبوت لايت” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية شيرين سليمان، قائلا: “تعرضت لشائعات عديدة.. مرة جوزوني، ومرة طلقوني، ومرة قالوا عني إن عندي ابن، وماعرفش جابوا منين الكلام ده”.

وتابع جوزيف عطية، أنه يشجع النادي الأهلي المصري، كما أوضح أنه يحب أكل الحمام المحشي، وهو ما اعتاد على تناوله بمجرد نزوله للقاهرة.

بحب التمثيل

وأكمل جوزيف، أنه يحب التمثيل، ولكن لم يجد الوقت والنص المناسب لخوض التجربة، وسيأخذ الخطوة في وقتها.

وأضاف جوزيف عطية، أنه يحضر لعدد من الأعمال الغنائية، منها أغنية خليجي، وأخرى لبناني، وديو مع مطربة فلسطينية، رافضا الكشف عن تفاصيلها.