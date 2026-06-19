أمريكا لـ إيران : إسرائيل لن تصعد هجماتها في لبنان

أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية رسالة إلى إيران مفادها بأن إسرائيل لن تصعد هجماتها في لبنان".

وقال ‏مصدر أميركي لـ CNN: إدارة ترمب تسعى لإعادة المحادثات المرتقبة مع إيران للمسار الصحيح.

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن علاقته برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جيدة ولكن يتعين عليه البقاء متعقلا بعض الشيء.

وقال الرئيس الأمريكي في تصريحات له : لولا تدخلي لكانت إسرائيل قد سحقت.. وسأكون قادرا على منع إسرائيل من مهاجمة لبنان فهم يكنون لي الاحترام ويفعلون ما أقوله.

وفي سياق أخر؛ أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مهاجمته أكثر من 80 هدفا وقضينا على عشرات العناصر من حزب الله في جنوب لبنان ، زاعما القضاء على عشرات من عناصر حزب الله في البقاع والنبطية.