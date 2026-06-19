وزير خارجية لبنان: مسار المفاوضات اللبنانية مستقل عن إيران- أمريكا

بحث وزير الخارجية والمغتربين اللبنانى يوسف رجي في اتصال هاتفي تلقاه من وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند، التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين بيروت وأوتاوا وسبل تعزيز التعاون بين البلدين.

وتناول الاتصال تداعيات الاتفاق الإيراني-الأميركي على الساحة اللبنانية، مؤكدة دعم بلادها للبنان في هذه المرحلة الدقيقة، واستمرار تقديم المساعدات اللازمة لمساندته في مواجهة التحديات الراهنة.

من جهته، شدد رجي على أن الأولوية القصوى للبنان تبقى التوصل إلى وقف لإطلاق النار، مرحباً بأي اتفاق من شأنه تعزيز الاستقرار في المنطقة.

وأكد أن لبنان ماضٍ في خيار المفاوضات ضمن مسار مستقل عن المسار الإيراني-الأميركي، بما يفضي إلى حل شامل يحفظ سيادة البلاد واستقرارها.