أوباما ينتقد مؤسسي أمريكا ويطالب باستكمال الوعد التاريخي

هاجم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، مؤسسي الولايات المتحدة خلال افتتاح مركزه الرئاسي، مشيرا إلى أنهم لم يحققوا بشكل كامل المبادئ التي تضمنها إعلان الاستقلال، بسبب استمرار نظام العبودية لفترة طويلة وغياب المساواة السياسية الكاملة عند تأسيس الدولة.

وقال أوباما إن المؤسسين "فشلوا بشكل كبير في تحقيق وعد الإعلان"، في إشارة إلى التناقض بين المبادئ التي أكدت على الحرية والمساواة وبين واقع البلاد في بداياتها، حيث ظلت العبودية قائمة وتم تقييد المشاركة السياسية لفئات واسعة من المجتمع.

وجاءت تصريحات أوباما قبل أيام قليلة من احتفال الولايات المتحدة بمرور 250 عاما على تأسيسها، حيث دعا الأمريكيين إلى مواصلة العمل من أجل بناء اتحاد "أكثر كمالا"، مستشهدا بالفكرة الواردة في الدستور الأمريكي حول السعي المستمر لتحسين التجربة الديمقراطية للبلاد.

إرث التأسيس الأمريكي

ركز أوباما في كلمته على التحديات التي رافقت نشأة الولايات المتحدة، موضحا أن تأسيس الدولة لم يكن نهاية الطريق، بل بداية مسار طويل من الصراع حول توسيع مفهوم الحقوق والحريات.

وأشار إلى أن الوثائق المؤسسة للأمة الأمريكية حملت مبادئ طموحة، لكنها لم تطبق على جميع المواطنين في ذلك الوقت، خصوصا مع استمرار العبودية وحرمان العديد من الفئات من الحقوق السياسية.

وتأتي تصريحات أوباما في إطار نقاش متجدد داخل الولايات المتحدة حول قراءة تاريخ تأسيس البلاد، بين من يركزون على قيم الحرية والديمقراطية التي أرساها المؤسسون، ومن يشددون على التناقضات التاريخية التي صاحبت تلك المرحلة.

وأكد أوباما أن مسؤولية الأجيال الحالية لا تتمثل فقط في الاحتفاء بتاريخ البلاد، بل في مواصلة الجهود لمعالجة أوجه القصور التي ظهرت منذ تأسيس الجمهورية.

وأوضح أن بناء اتحاد أكثر كمالا يتطلب الاستمرار في تطوير المؤسسات وتعزيز المشاركة السياسية، باعتبار أن المشروع الأمريكي ظل عبر التاريخ عملية مستمرة وليست حدثا انتهى بإعلان الاستقلال.

جدل قبل الذكرى

تكتسب تصريحات أوباما أهمية خاصة بسبب توقيتها، إذ تأتي قبل الاحتفالات بالذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة، وهي مناسبة يُتوقع أن تعيد النقاش حول تاريخ البلاد ومبادئها الأساسية.

ويستند أوباما في حديثه إلى فكرة أن الولايات المتحدة قطعت شوطا كبيرا منذ تأسيسها، لكنها لا تزال تواجه تحديات تتعلق بتحقيق المساواة الكاملة بين مواطنيها.

وتعكس تصريحاته رؤية تدعو إلى التعامل مع التاريخ الأمريكي باعتباره مزيجا من الإنجازات والإخفاقات، حيث يرى أن الاعتراف بالمراحل الصعبة من الماضي يمثل جزءا من عملية تطوير المجتمع وليس انتقاصا من قيمة الدولة.

وخلال افتتاح مركزه الرئاسي، شدد أوباما على ضرورة استمرار العمل لتحقيق المبادئ التي قامت عليها الولايات المتحدة، مؤكدا أن بناء الدولة الديمقراطية يحتاج إلى مشاركة الأجيال المتعاقبة في تحسينها.