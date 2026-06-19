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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سويسرا تعلن إلغاء المحادثات بين أمريكا وإيران

إيران وأمريكا
إيران وأمريكا
محمود نوفل

أعلنت وزارة الخارجية ​السويسرية في بيان لها ‌إلغاء المحادثات التي كان من ​المقرر عقدها ​اليوم الجمعة بين الولايات ⁠المتحدة وإيران ​في منتجع ​بورجنستوك الجبلي بالبلاد.


وبحسب وكالة رويترز ؛ فقد جاء البيان بعد تصريح متحدث ​باسم البيت ​الأبيض قبل ساعات بأن ‌نائب ⁠الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس ألغى رحلة كانت ​مقررة ​للقاء ⁠المفاوضين الإيرانيين في سويسرا ​اليوم الجمعة ​لبدء ⁠محادثات حول تنفيذ الاتفاق المبرم ⁠بين ​طهران ​وواشنطن لإنهاء حربهما.

وألغى نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس رحلته إلى سويسرا لحضور محادثات مع إيران، وصرح مكتبه قائلاً: "كما ذكر نائب الرئيس في مؤتمره الصحفي، لم تُوضع اللمسات الأخيرة على خطط المحادثات الفنية المقبلة.

وكان الوفد الأمريكي مستعداً للمغادرة في أقرب فرصة ممكنة، إلا أن الجوانب اللوجستية لهذه المفاوضات لم تكن يوماً سهلة أو قابلة للتنبؤ، وحتى الآن، لن يغادر نائب الرئيس الليلة".

وفي وقت سابق، دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مذكرة التفاهم التي وقعتها واشنطن مع طهران لإنهاء الحرب الأخيرة، مؤكداً أن الاتفاق حال دون اندلاع أزمة اقتصادية عالمية كان من الممكن أن تنتج عن استمرار المواجهة العسكرية.

وقال ترامب، في مقابلة مع موقع "أكسيوس"، إن الولايات المتحدة حققت أهدافها العسكرية خلال الحرب، مضيفاً: "هزمنا إيران عسكرياً، ومذكرة التفاهم قد تمثل شكلاً من أشكال الاستسلام غير المشروط من جانب الإيرانيين".

وأوضح الرئيس الأمريكي أن مواصلة العمليات العسكرية كانت ستؤدي إلى استمرار إغلاق مضيق هرمز، الأمر الذي كان سيهدد إمدادات الطاقة العالمية ويقود إلى ركود اقتصادي واسع النطاق، مشدداً على أن التوصل إلى تفاهم مع طهران كان الخيار الأكثر واقعية للحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي.
 


 

سويسرا منتجع بورجنستوك إيران أمريكا جيه دي فانس

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