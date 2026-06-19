برلمانية: التوسع في برامج القابلات يدعم أهداف الدولة لبناء منظومة صحية متكاملة

أشادت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، بتصريحات نائب وزير الصحة بشأن التوسع في برامج إعداد وتأهيل القابلات، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل توجهًا مهمًا نحو تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية، ودعم صحة الأم والطفل، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.



وأوضحت " أبو زيد " في تصريح خاص لموقع " صدى البلد" أن التوسع في برامج التدريب والتأهيل يضمن تخريج كوادر صحية قادرة على تلبية احتياجات المنظومة الصحية، ويساعد في سد العجز ببعض التخصصات، فضلًا عن تخفيف الضغط على المستشفيات والأطقم الطبية، خاصة في القرى والمناطق النائية.



جاء ذلك بعد أن أكدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، أن مصر تتبنى رؤية استراتيجية تعتبر صحة الأم والطفل استثماراً وطنياً وسيادياً في رأس المال البشري والإنتاجية الاقتصادية، وليست مجرد برامج تعتمد على المنح الخارجية.

جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة النقاشية رفيعة المستوى بعنوان «تمويل صحة المرأة والطفل والمراهقين: إنهاء فجوة التمويل التي تقتل»، والتي عُقدت ضمن فعاليات مؤتمر أفريقيا الطبي 2026.