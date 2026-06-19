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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: زيادة برامج القابلات خط الدفاع الأول لحماية الأمهات والمواليد

مجلس النواب
مجلس النواب
أميرة خلف

أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن التوسع في برامج إعداد وتأهيل القابلات يمثل استثمارًا حقيقيًا في صحة المواطنين.


وأوضحت " سعيد" في تصريح خاص لموقع " صدى البلد" أن القابلات يقمن بدور محوري في منظومة الرعاية الصحية، خاصة فيما يتعلق بصحة الأم والطفل، من خلال متابعة حالات الحمل والولادة وتقديم الرعاية اللازمة قبل وبعد الولادة، بما يسهم في خفض معدلات الوفيات وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.


وأشارت عضو البرلمان إلى أن زيادة أعداد القابلات المؤهلات وتطوير برامج التدريب والتأهيل من شأنه تخفيف الضغط على المستشفيات والوحدات الصحية، وتعزيز الوصول إلى الخدمات الطبية في المناطق النائية والأكثر احتياجًا، بما يتماشى مع جهود الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية.


جاء ذلك بعد أن أكدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، أن مصر تتبنى رؤية استراتيجية تعتبر صحة الأم والطفل استثماراً وطنياً وسيادياً في رأس المال البشري والإنتاجية الاقتصادية، وليست مجرد برامج تعتمد على المنح الخارجية.

جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة النقاشية رفيعة المستوى بعنوان «تمويل صحة المرأة والطفل والمراهقين: إنهاء فجوة التمويل التي تقتل»، والتي عُقدت ضمن فعاليات مؤتمر أفريقيا الطبي 2026.

الصحة مجلس النواب القابلات النواب وزير الصحة برامج القابلات

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