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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"الصحة اللبنانية": 18 شهيدا و33 مصابا حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية على عدة مناطق

"الصحة اللبنانية": 18 شهيدا و33 مصابا حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية على عدة مناطق
"الصحة اللبنانية": 18 شهيدا و33 مصابا حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية على عدة مناطق
أ ش أ

 أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، أن الغارات الكثيفة التي شنتها القوات الإسرائيلية منذ منتصف الليل وحتى ساعات الصباح الأولى حالت دون إجلاء الشهداء والجرحى من عدد من المناطق المستهدفة، ما أدى إلى ارتفاع الحصيلة الأولية، غير النهائية، إلى 18 شهيدا و33 مصابا.

وأوضح المركز - في بيان اليوم - أن بلدة "حاروف" سجلت العدد الأكبر من الضحايا مع سقوط 7 شهداء و10 جرحى.. فيما سقط 3 شهداء في الدوير، و3 شهداء وجريحان في الشرقية، إضافة إلى شهيد واحد في العباسية، كما أسفرت الغارات عن استشهاد شخصين في القطراني وإصابة جريحين، وسقوط شهيدين في جبشيت.

وأشار البيان إلى أن الاعتداءات أدت أيضاً إلى إصابة جريحين في قعقية الجسر، وجريحين في النبطية، و4 جرحى في كفرصير، وجريحين في عدشيت، و9 جرحى في حبوش.. مؤكدا أن عمليات الإحصاء لا تزال مستمرة في ظل صعوبة الوصول إلى المناطق المستهدفة بسبب كثافة الغارات المتواصلة.

مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية الغارات الكثيفة القوات الإسرائيلية ارتفاع الحصيلة الأولية

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