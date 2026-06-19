بعد أزمة الأب الممنوع من دخول شقته.. ماذا يضمن لك القانون عند التنازل عن أملاكك لأبنائك؟

أثارت قصة أب حالة كبيرة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو روى خلاله تفاصيل خلاف مؤلم مع نجله، مؤكدًا أنه قضى سنوات طويلة في العمل خارج البلاد من أجل توفير حياة مستقرة له، لكنه وجد نفسه في النهاية أمام أزمة لم يكن يتوقعها.

القصة أعادت فتح ملف حساس يشغل كثيرًا من الأسر المصرية، وهو ملف نقل الممتلكات للأبناء خلال حياة الوالدين، وما إذا كانت هذه الخطوة التي تأتي غالبًا بدافع الحب والثقة قد تحمل مخاطر قانونية في حال تغيرت الظروف أو نشبت خلافات أسرية.

أب يروي تفاصيل معاناته بعد سنوات من التضحية

وقال الأب في الفيديو المتداول إنه عمل لسنوات كمهندس في إحدى دول الخليج، وكان هدفه الأساسي هو تأمين مستقبل ابنه، لذلك قام بشراء شقة باسمه وتجهيزها بالكامل، بالإضافة إلى توفير سيارة ووديعة مالية لمساعدته على بدء حياته.

وأوضح أنه لم يكتفِ بذلك، بل كان يتحمل مختلف احتياجات ابنه المالية أثناء فترة وجوده خارج مصر، مؤكدًا أنه كان يرى ما يفعله استثمارًا في مستقبل نجله وليس مجرد تقديم مساعدة مؤقتة.

لكن بحسب روايته، تغيرت الأمور مع مرور الوقت، وبدأت الخلافات بين الطرفين تتصاعد حتى وصل الأمر إلى عدم قدرته على دخول الشقة التي اشتراها بنفسه، إلى جانب إنفاق الوديعة المالية التي كان قد وضعها باسم ابنه.

هذه الواقعة دفعت الأب إلى توجيه رسالة تحذيرية للآباء، طالبهم فيها بالتفكير جيدًا قبل نقل كامل ممتلكاتهم للأبناء، مؤكدًا أن الثقة والحب لا بد أن يصاحبهما حماية قانونية للوالدين.

خبير قانوني: المشكلة ليست في العطاء ولكن في طريقة نقل الملكية

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد إبراهيم، عميد كلية الحقوق بجامعة طنطا، أن المشكلة الأساسية ليست في قيام الأب بكتابة ممتلكاته لأبنائه، وإنما في نقل الملكية بالكامل دون الاحتفاظ بأي حق قانوني يضمن للوالد السكن أو الانتفاع.

وأشار إلى أن الهبة في القانون المدني لها شروط محددة، فهي لا تتم إلا بقبول الموهوب له أو من ينوب عنه، كما أن هبة العقارات تحتاج إلى محرر رسمي، وإلا اعتبرت غير صحيحة قانونًا.

وأضاف أن القانون يسمح للواهب بوضع شروط أو التزامات داخل عقد الهبة نفسه، وهو أمر مهم لحماية حقوقه مستقبلًا، خاصة إذا طرأت خلافات أو تغيرت العلاقة بين الطرفين.

حق الانتفاع والسكنى.. أهم وسيلة للحماية

وأكد الدكتور محمد إبراهيم أن من أقوى الضمانات القانونية التي يمكن للأب الاحتفاظ بها قبل نقل الملكية، هو الإبقاء على حق الانتفاع أو حق السكنى مدى الحياة، مع تسجيل ذلك بشكل واضح وصريح داخل العقد.

وأوضح أن حق الانتفاع يمنح صاحبه الحق في استخدام العقار والاستفادة منه، وهو ما يجعل الوالد صاحب مركز قانوني قوي داخل العين، وليس مجرد شخص يقيم فيها بناءً على رغبة الأبناء.

وأشار إلى أن الفرق كبير بين الاحتفاظ بحق قانوني مثبت في العقد، وبين التخلي عن الملكية بشكل كامل دون أي ضمانات، لأن الوضع الثاني قد يجعل استرداد الحقوق أكثر تعقيدًا في حال حدوث نزاع.

هل يمكن الرجوع في الهبة بعد حدوث الإهمال أو الجحود؟

وفيما يتعلق بمن قام بالفعل بنقل ممتلكاته لأبنائه ثم تعرض للإهمال أو محاولة الطرد، أوضح الخبير القانوني أن القانون لم يغلق الباب بشكل كامل أمام هذه الحالات.

وأشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية منع الرجوع في الهبة بالنسبة لهبة أحد الوالدين لولده، وأصبح من الممكن طلب الرجوع في الهبة عند وجود أسباب مقبولة قانونًا، مع ترك تقدير الأمر للمحكمة وفقًا لكل حالة.

ومن بين الأسباب التي يمكن أن تنظرها المحكمة، وجود إخلال من الابن بما يجب عليه تجاه والده، أو تعرض الواهب لظروف تجعله غير قادر على توفير احتياجاته الأساسية.

العقد هو كلمة السر في حماية الحقوق

وأوضح الخبير أن موقف الأب قانونيًا يختلف حسب صياغة عقد الهبة. فإذا احتفظ بحق الانتفاع أو السكنى، فالأصل أن الأبناء لا يستطيعون منعه من استخدام العقار خلال مدة هذا الحق.

أما إذا تضمنت الهبة شروطًا واضحة ولم يلتزم الأبناء بها، فقد يكون من الممكن المطالبة بفسخ العقد بسبب الإخلال بالالتزام.

لكن في حالة نقل الملكية كاملة بعقد رسمي دون أي تحفظات أو شروط، تصبح الإجراءات القانونية أكثر صعوبة، وقد تعتمد على إثبات وجود أسباب تسمح بالرجوع في الهبة أو وجود مشكلة قانونية في العقد.

توضح هذه الواقعة أن العطاء للأبناء لا يتعارض مع ضرورة حماية حقوق الوالدين، فالمحبة والثقة تحتاجان دائمًا إلى إطار قانوني يحفظ توازن العلاقة.

ويظل النصيحة الأهم لكل من يفكر في نقل ممتلكاته خلال حياته.. لا تكتفِ بالنية الطيبة، بل اجعل القانون شريكًا في القرار، حتى تبقى حقوقك محفوظة مهما تغيرت الظروف.