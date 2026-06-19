عبد الناصر زيدان: لا لقتل الكلاب.. نعم لحلول إنسانية تحمي المواطنين

تحدث الإعلامي عبدالناصر زيدان عن أزمة الكلاب الضالة، مؤكدًا رفضه لفكرة قتل الحيوانات كوسيلة لمعالجة المشكلة، ومطالبًا بالبحث عن حلول عملية وإنسانية تساهم في الحد من الظاهرة.

وقال عبدالناصر زيدان، عبر برنامج "حلوة بلادي" على قناة Modern MTI: "أنا ضد قتل الكلاب، فديننا يدعو إلى الرحمة والرفق بالحيوان، لكن في الوقت نفسه لا بد من التعامل مع هذه الظاهرة بشكل جاد ومنظم."

وأضاف: "لا بد من تبني حلول حضارية بالتعاون مع جمعيات الرفق بالحيوان، من خلال توفير أماكن مخصصة لإيواء الكلاب الضالة ورعايتها، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الصحة العامة واحترام حقوق الحيوان."

وأكد زيدان أن القضية تستوجب تحركًا سريعًا من الجهات المعنية، مشددًا على أهمية وضع آليات فعالة لمعالجة الأزمة بصورة عاجلة ومستدامة.