بالإنفوجراف..نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية والبيئة "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 193 حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حيث تضمن مجموعة من الفعاليات والاجتماعات ومتابعة المشروعات التنموية والبيئية المهمة خلال الفترة (12 : 18 يونيو 2026).

*أبرز الأنشطة والفعاليات:*

*الجمعة 12 يونيو 2026:*

تحت رعاية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية و البيئة وفي إطار رئاسة مصر لاتفاقية برشلونة وخطة عمل البحر المتوسط للفترة 2026-2027، عقد الوفد المصري برئاسة المهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ورئيس المكتب التنفيذي لاتفاقية برشلونة والدكتورة هبة شعراوى رئيس الإدارة المركزية للسواحل و البحيرات و الموانئ و نقطة اتصال إتفاقية برشلونة سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع عدد من مسؤولي المفوضية الأوروبية بالعاصمة البلجيكية بروكسل ؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات حماية البيئة البحرية والتنمية المستدامة ومواجهة آثار تغير المناخ بمنطقة البحر المتوسط.

وأشادت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة بما قدمه أحد المواطنين من نموذج مشرف يعكس تنامي الوعي البيئي لدى المصريين، حيث أنقذ أحد تجار الأسماك بسوق العبور بمحافظة القاهرة ٦ سلاحف بحرية من نوع ذات الرأس الكبيرCaretta caretta) ) المهددة بالانقراض بعدما لاحظ قيام بعض البائعين بعرضها للبيع.

*السبت 13 يونيو 2026:*

في إطار احتفالات وزارة التنمية المحلية والبيئة باليوم العالمي للبيئة 2026، نظم الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بمحافظة المنيا عددًا من الفعاليات والأنشطة البيئية المتنوعة التي استهدفت تعزيز الوعي البيئي وتشجيع المشاركة المجتمعية في حماية الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة .

وأعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن قيام جهاز شئون البيئة بالانتهاء من تطوير محطة رصد ملوثات الهواء التابعة للشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط والمقامة بجامعة كفر الشيخ، وذلك من خلال تزويدها بأحدث أجهزة الرصد البيئي المتخصصة في قياس الجسيمات الدقيقة والكربون الأسود.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، فى الجولة الموسعة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمحافظة البحيرة، لتفقد سير العمل بعددٍ من المشروعات الخدمية والتنموية، وتضمنت فعاليات الجولة الآتي:

 تفقد مواقع العمل بمشروع رفع كفاءة وتطوير الطريق الدولي الساحلي .

 تفقد منتزه إدكو الدولي .

 تفقد مواقع إنتاج الغاز الطبيعي بمنطقة غرب الدلتا العميقة التابعة لشركة "رشيد للبترول".

 تفقد مجمع "إدكو" للغاز الطبيعي المُسال.

 تفقد مشروع إعادة إحياء القصر الملكي بإدفينا.

 زيارة "الحديقة المتحفية" بمدينة رشيد.

 تفقد أعمال تطوير قلب مدينة رشيد التاريخية.. ورفع كفاءة وإعادة إحياء منزل الأمصيلي التراثي .

 تفقد أعمال ترميم وإعادة إحياء متحف رشيد القومي.

 تفقد مستشفى رشيد المركزي .

 حضور مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن مشروع توثيق التراث بمدينة رشيد .

 تفقد أعمال تطوير ميناء رشيد بتكلفة استثمارية تصل إلى 600 مليون جنيه .

 وفي ختام الزيارة عقد رئيس مجلس الوزراء مؤتمراً صحفياً أكد خلاله أن توجيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى بتحويل مصر إلى مركز إقليمي رئيسي لتداول الغاز والطاقة يتحقق على الأرض الآن ويؤتي ثماره .

*الأحد 14 يونيو 2026:*

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن بدء تنفيذ أعمال تطوير موقف جديلة بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية لتحويله لموقف حضارى متكامل لخدمة أبناء المحافظة وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي (48.05) مليون جنيه بتمويل كامل من خطة وزارة التنمية المحلية والبيئة.

كما شاركت وزارة التنمية المحلية والبيئة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وشركاء التنمية في تنفيذ العديد من الأنشطة والمبادرات الهادفة إلى تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر ودعم استخدام مصادر الطاقة المتجددة بالمجتمعات المحلية، حيث تم الانتهاء من تركيب منظومة طاقة شمسية بوحدة غربلة وتجهيز النباتات الطبية والعطرية التابعة لجمعية الإسراء ببني محمديات بمنطقة عرب العوامر بمحافظة أسيوط، بما يسهم في توفير مصدر نظيف ومستدام للطاقة اللازمة لتشغيل الوحدة وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمزارعين والمنتجين.

*الأثنين 15 يونيو 2026:*

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن إضافة محطتين جديدتين لمنظومة رصد ملوثات الهواء المحيط داخل جامعتي القاهرة والأزهر، ضمن مشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى"، وذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير وتحديث الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء، وتعزيز منظومة المراقبة البيئية لمواجهة تحديات التلوث وتغير المناخ.

وواصلت اللجنة العليا لاختيار القيادات بوزارة التنمية المحلية والبيئة برئاسة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، المقابلات الشخصية لاختيار المتقدمين لشغل 23 وظيفة من الوظائف القيادية الشاغرة بديوان عام الوزارة ، بالمستويات الوظيفية «الممتاز – العالي – مدير عام»، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف، وبناءً على الاعلان رقم (1) لسنة 2026.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة البحر الأحمر.

*الثلاثاء 16 يونيو 2026:*

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع سوق الحبيل الحضاري للخضار والفاكهة بمركز البياضية بمحافظة الأقصر، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP))، بتكلفة تقدر بنحو 120 مليون جنيه والممول من موازنة الوزارة بحوالى 90 مليون جنيه و30 مليون جنيه من الاتحاد الأوروبى .

وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، خلال الاحتفال باليوم العالمي للسلاحف البحرية، الذي يوافق 16 يونيو من كل عام، أن السلاحف البحرية تمثل أحد أهم عناصر التنوع البيولوجي البحري، وتلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على توازن النظم البيئية وصحة البحار والمحيطات، مشيرة إلى أن حمايتها تعد جزءًا أساسيًا من الجهود الوطنية الرامية إلى صون الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الجيزة .

*الأربعاء 17 يونيو 2026:*

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعاً موسعاً بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور عدد من مساعدي ومستشاري الوزيرة، وذلك في إطار المتابعة الدورية من وزيرة التنمية المحلية والبيئة لسير العمل بالوزارة والوقوف على معدلات تنفيذ المشروعات والبرامج التنموية والخدمية الجارية بمختلف المحافظات.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الجديدة؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات المختلفة.

واطمأنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، علي الحالة الصحية للمهندسة حكمت الباز، رئيس الوحدة المحلية لقرية تفتيش أبوسكين التابعة لمركز ومدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ بعد تعرضها للإصابة أثناء تأدية عملها في متابعة إجراءات تنفيذ قرار إزالة في المهد لحالة تعدي علي الأراضي الزراعية بالقرية .

كما شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والنائب العام المستشار محمد شوقي، مراسم تسليم اثنتين وخمسين قطعة أرض إلى وزارة التنمية المحلية والبيئة بعد إخلائها من إشغالات المركبات المتحفظ عليها، وذلك في إطار جهود الدولة لاسترداد الأصول غير المستغلة وتعظيم الاستفادة منها، لاتخاذ إجراءات التحفظ عليها لحين صدور القرارات المنظمة بشأنها.

*الخميس 18 يونيو 2026:*

عقدت وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية والبيئة، والتضامن الاجتماعي والصناعة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً بمقر وزارة الزراعة ، لمناقشة الخطط التنفيذية والمستهدفات المرحلية لمبادرة "القرية المنتجة"، والتي تستهدف تحويل القرى المصرية إلى وحدات إنتاجية مستدامة تساهم في دعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة الريفية.

كما أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن بدء تركيب وتشغيل أحدث أجهزة رصد ملوثات الهواء والغازات الدفيئة في 12 محطة للرصد البيئي بالقاهرة الكبرى، في خطوة تعد الأولى من نوعها في مصر والمنطقة لرصد الملوثات المناخية قصيرة العمر والجسيمات فائقة الدقة، بما يعزز جهود الدولة في تحسين جودة الهواء ومواجهة تغير المناخ.



وفي إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة بتعزيز منظومة الرقابة البيئية والحفاظ على التنوع البيولوجي وصون الموارد الطبيعية، نفذت وزارة التنمية المحلية والبيئة حملة تفتيشية موسعة بمحافظة السويس، بمشاركة قطاع شؤون الفروع وقطاع حماية الطبيعة والإدارة المركزية لفرع السويس وسيناء، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن السويس ممثلة في شرطة المرافق، لمتابعة الالتزام بالتشريعات المنظمة لحماية الحياة البرية والتصدي للممارسات المخالفة.