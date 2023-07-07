محافظ الإسكندرية: مياه الأمطار ترتفع لـ 30 سم بالشوارع.. ولدينا استراتيجية لإدارتها

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تتعرض لـ نوات مائية كثيرة خلال فصل الشتاء، مشيرا إلى أن هناك استراتيجية قومية لإدارة مياه الأمطار.

وأضاف الشريف، خلال لقائه مع برنامج “نظرة” المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي حمدي رزق،: خلال الشتاء يعاني السكان من تراكم مياه الأمطار في الشوارع، والتي تترفع فيها لأكثر من 30 سم.

وأوضح محافظ الإسكندرية، أن استراتيجية إدارة مياه الأمطار تقوم على 3 مراحل، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى بتكلفة 250 مليون جنيه، والمرحلة الثانية بتكلفة 850 مليون جنيه، والمرحلة الثالثة قد تصل إلى مليار جنيه.

إدارة مياه الأمطار

وتابع محافظ الإسكندرية: المشروع القومي لإدارة مياه الأمطار سينهي على ظاهرة المياه في الشوارع، حيث يتم صرف مياه الأمطار من خلال هذا المشروع، وتحويلها إلى ترعة المحمودية.

وأوضح الشريف، أن البعض ينتقد محافظة الإسكندرية عبر مواقع تواصل الاجتماعي، دون معرفة الأسباب، لافتًا إلى أنه يعقد العديد من الجلسات الحوارية مع أهالي المحافظة؛ للاستماع إلى شكاواهم.

وعند سؤاله عن العمل الأصعب؛ أوضح أنه عمل نحو 40 عاما في الأمن، ولكن في هذه الوظيفة تعلم مهارات وقدرات، وهي مهمة صعبة، لذا فإن العمل كمحافظ، ستكون أفضل بالنسبة له.