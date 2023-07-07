الشريف يفجر مفاجأة: الإسكندرية ستتعرض لموجات تشبه "تسونامي" ولكن لن تغرق

قال اللواء محمد طاهر الشريف محافظ الإسكندرية، إن هناك العديد من الشواطئ التي تتعرض للنحر بسبب التغيرات المناخية التي يشهدها العالم.

وأضاف الشريف خلال لقائه مع برنامج “نظرة” المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامى حمدى رزق، أن التغيرات المناخية أدت لارتفاع درجات الحرارة وزيادة انبعاثات الكربون، مما يسبب زيادة منسوب المياه في البحار والمحيطات.

وتابع: “هناك العديد من الأبحاث العلمية التي نشرت، تشير إلى غرق الإسكندرية في ظل التغيرات المناخية”.

مأمن من الغرق

وأوضح الشريف، أن هناك العديد أيضا من الأبحاث التي أكدت أن الإسكندرية في مأمن من الغرق، وبعض الأبحاث الأخرى التي أوضحت أن الإسكندرية ستتعرض لأمطار غزيرة وارتفاع منسوب البحر، مما يعرض المحافظة لموجات تشبه تسوماني، لكن في النهاية لن تغرق.