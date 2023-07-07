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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محافظ الإسكندرية: 7 مشروعات بتكلفة 1.660 مليار جنيه للتصدي لغرق الشواطئ

شواطئ الاسكندرية
شواطئ الاسكندرية

قال اللواء محمد طاهر الشريف محافظ الإسكندرية إن هناك العديد من الدول الأوروبية التي تسعى لعقد اتفاقيات مع محافظة الإسكندرية بشأن سياحة اليخوت.

وأضاف الشريف خلال لقائه مع برنامج “نظرة” المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامى حمدى رزق إن التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، أدت لارتفاع درجات الحرارة، وزيادة انبعاثات الكربون، مما يسبب زيادة منسوب المياه في البحار والمحيطات.

التغيرات المناخية

وتابع: هناك العديد من الشواطئ التي تتعرض للنحت بسبب هذه التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، لافتًا إلى أن هناك العديد من الأبحاث العلمية التي نشرت تشير إلى غرق الإسكندرية في ظل المتغيرات المناخية، كما أن رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، نوه بأن الإسكندرية بين 5 مدن ستغرق بسبب التغيرات المناخية.

وأوضح الشريف، أن هناك العديد أيضا من الأبحاث التي أكدت أن الإسكندرية في مأمن من الغرق، وبعض الأبحاث الأخرى التي أوضحت أن الإسكندرية ستتعرض لأمطار غزيرة وارتفاع منسوب البحر ، مما يعرض المحافظة لموجات تسوماني، لكن في النهاية لن تغرق.

وأكد الشريف، أن الدولة قامت بإنشاء 7 مشروعات من أجل التصدي لغرق الإسكندرية، حيث كلفت هذه المشروعات نحو 1.660 مليار جنيه، حيث تم تعلية وبناء الشواطئ الإسكتدرية لتجنب التعرض الشواطئ للنحت.

ارتفاع درجات الحرار ارتفاع منسوب البحر الابحاث العلمية الإعلامي حمدي رزق البحار والمحيطات التغيرات المناخية

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