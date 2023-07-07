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رئيس التحرير
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2.5 مليون محتوى.. 8 الصبح يرصد الأنشطة الثقافية داخل مكتبة الإسكندرية.. تقرير

محمد سليمان رئيس
محمد سليمان رئيس قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية

أوضح الدكتور محمد سليمان رئيس قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، أن المكتبة تعد إعادة إحياء لمكتبة قديمة، ومكتبة  الإسكندرية ليست مجرد مكتبة فهي تحتوي على أكثر من مليون كتاب تتواجد مفتوحة يمكن لأي فرد أن يقرأ الكتاب ويطلع عليه ويرجعه إلى مكانه.

بها أكثر من مليون كتاب وبها قبة سماوية

وأكد، سليمان خلال لقائه بعدسة برنامج “٨ الصبح” المذاع على فضائية “دي أم سي”، أن بداخل مكتبة الإسكندرية يوجد ٦ مكتبات أخري متنوعة غير القاعة الرئيسية، فيوجد بها مكتبة للخرائط ومكتبة للوسائط المتعددة، ومكتبة للميكروفيلم، مكتبة للمخطوطات، ومكتبة لضعاف البصر، بالإضافة إلى وجود " قبة سماوية " بالمكتبة ملحق بها قاعة السيكشن، لتبسيط العلوم للأطفال.


وأضاف رئيس قطاع التواصل بمكتبة الإسكندرية، أن هناك مكتبتان، مكتبة للطفل ومكتبة للنشر تتناسب مع طبيعة العناوين وطبيعة الكتب،  ويتم تخصيص مكتبة للأطفال وإقامة ورش عمل الأطفال تساعدهم على تنمية مهاراتهم.

بها السوبر كمبيوتر و2000 جهاز حاسب ألى

ولفت  إلى أن مكتبة الإسكندرية تحتوي على أكثر من ٢.٥ مليون محتوي أو وعاء مكتبي رقمي يستطيع المطلع أن يطلع عليه داخل المكتبة عن طريق توفير أكثر من ٢٠٠٠ جهاز كمبيوتر، يستطيع الجميع أن يطلع عليه فهو مستودع الأصول الرقمية داخل المكتبة، بالإضافة إلى وجود " السوبر كمبيوتر الخارق" الذي يستطيع إن يتمم العملية في ثواني وليست دقائق.

مكتبة الاسكندرية قطاع التواصل الثقافى ٦ مكتبات أخري أكثر من مليون ٢٠٠٠ جهاز كمبيوتر ٢ ٥ مليون محتوي ورش عمل الأطفال قبة سماوية

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