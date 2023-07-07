حسام موافي يكشف أسباب زيادة نبضات القلب .. فيديو

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عن الأسباب الرئيسية لزيادة معدل نبضات القلب بصورة غير طبيعية، التي يعاني منها العديد من الأشخاص.

وأوضح حسام موافي خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علمًا» المذاع على فضائية صدى البلد، أن السبب الرئيسي لزيادة معدل نبضات القلب، حدوث خلل كهربائي في عضلة القلب، مما يسبب زيادة معدل نبضات القلب.

خلل كهربائي

وتابع: أفضل طريقة للكشف عن حدوث خلل كهربائي للقلب، هو وضع هولتر لأكثر من يوم، ومن خلاله يتم التوصل إلى معرفة السبب الرئيسي وراء حدوث خلل كهربائي بالقلب.

وأوضح موافي، أن القلب يحتوي على بؤر تقوم بإصدار الكهرباء للقلب، والقلب يتبع البؤرة التي تصدر أكبر عدد من الكهرباء في الدقيقة.