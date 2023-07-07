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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جمال شعبان : هذا سبب خلافي مع هبة قطب وعمرو أديب

الدكتورة هبة قطب
الدكتورة هبة قطب

أزاح  الدكتور جمال شعبان أستاذ القلب الشهير، الستار عن أسباب خلافه مع الدكتورة هبة قطب والإعلامي عمرو أديب.

وقال شعبان: أن هبة قطب استطاعت من خلال تصريحاتها المثيرة للجدل أن تنال شهرة كبيرة في المجتمع.

وأشار شعبان خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة إلى أنه هاجم الدكتورة هبة قطب عندما كتبت منشورا قالت فيه إن "الرجل المصري مايبقاش دمه خفيف إلا في الحرام"، وطالبها بأن تركز في تخصصها.

وعن أسباب خلافه مع الإعلامي عمرو أديب قال شعبان: قمت بالرد عليه بقوة عندما كتب منشورا قال فيه خايف من تحفيل البشر لما أموت، فقلت له خايف من البشر ومش خايف من رب البشر؟!

وخلال الحلقة تطرق "شعبان" إلى لقاءه بالنجم محمد رمضان، وتكفله بعلاج حالة مرضية بعد منشوره وتعليقه على صورة النجم رمضان بالدولارات. 

 صحة القلب


كما قدم عددا من النصائح للحفاظ على صحة القلب، وتأثير بعض العادات السيئة على الصحة العامة.


أيضا تطرق إلى أبرز المحطات في حياته الشخصية، وأسباب تزايد حالات الوفاة المفاجئة، وتأثير الشيشة والدخان على صحة الإنسان.


برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة قناة الحياة في الجمعة من كل أسبوع في الثامنة مساء.

هبة قطب الدكتور جمال شعبان إيمان أبوطالب عمرو أديب محمد رمضان

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