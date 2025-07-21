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اعرف الشروط والمصروفات.. فرصة للتقديم بمدرسة التمريض التابعة لوزارة الكهرباء
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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اعرف الشروط والمصروفات.. فرصة للتقديم بمدرسة التمريض التابعة لوزارة الكهرباء

التقديم لمدرسة التمريض
التقديم لمدرسة التمريض
وفاء نور الدين

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن  مد فترة التقديم لمدرسة التمريض التابعة لها إلي السبت ٢٦ يوليو ٢٠٢٥، كما تم تعديل الحد الأدنى للمجموع المطلوب إلى ٢٢٠ درجة بدلًا من ٢٤٠. 

وأوضحت الشركة أن التقديم متاح لسكان محافظات القاهرة الكبرى و نظام الدراسة ٥ سنوات (المدرسة للبنات فقط)
 

شروط وقواعد القبول بمدرسة التمريض 

 

-الحصول على شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في ذات عام التقديم مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى أو ثانية.


-أن تكون المتقدمة من أبناء محافظات القاهرة الكبرى وحاصلة على شهادة الإعدادية من نفس المحافظة.
-المتقدمة مصرية الجنسية وحسنة السير والسلوك.


-ألا تكون المتقدمة متزوجة ولا يسمح لها بالزواج خلال سنوات الدراسة بالمدرسة (خمس سنوات).
 

-القبول طبقا لأعلى المجاميع المتقدمة. 
-عدم النقل نهائيا من مدرسة لأخرى طوال فترة الدراسة وعدم النقل من محافظة لأخرى.


-إقرار على ولي الأمر بإن الطالبة لا تعتبر مقبولة إلا بعد الانتهاء من إجراءات التنسيق وإعلان النتيجة.


-تعهد على الطالبة وولي الأمر بقبول العمل في المواقع الطبية بمختلف المحافظات حسب حاجة العمل.

-ضرورة اجتياز الاختبارات الآتية:


- اختبار الإملاء في اللغة العربية
- اختبار في اللغة الإنجليزية
- اختبار القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي
- اختبار القدرات وكشف الهيئة والاختبار الشخصي ويشمل اختبار نفسي - قوة الملاحظة -اللباقة في الحديث - سرعة الاستجابة ورد الفعل - مهارات التواصل - المعلومات العامة -الخلو من العيوب الخلقية التي تؤثر في عملها - المظهر العام - سلامة النطق - التناسق بين الطول والوزن
- اجتياز الكشف الطبي ويشمل كشف نظر - كشف باطني - اختبار مخدرات - كشف لياقة طبية للوظيفة - نفسى- عظام آشعة - صورة دم ---- الخ) يتم توقيع الكشف الطبي للطالبات بعد اجتياز جميع الاختبارات السابقة

طريقة التقديم والمصروفات

يتم التقديم لمدرسة التمريض  على عنوان ترعة الإسماعيلية مركز تدريب محطات كهرباء شمال القاهرة بجوار مستعمرة الكهرباء.

المصاريف الدراسية للصف الأول لهذا العام ۱۸۰۰۰ جنيه فقط (ثمانية عشر ألف جنيها لا غير)
رسوم سحب ملف التقديم ١٥٠٠ جنيه فقط (ألف وخمسمائة جنيها لا غير)
 

الشركة القابضة لكهرباء مصر مدرسة التمريض شهادة الإعدادية

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