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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جمال شعبان يكشف القصة الكاملة للقائه بـ محمد رمضان بعد صورة الدولارات

الدكتور جمال شعبان
الدكتور جمال شعبان

كشف  الدكتور جمال شعبان أستاذ أمراض القلب الشهير عن القصة الكاملة للقاء النجم محمد رمضان بعد صورة الدولارات الشهيرة. 


وقال شعبان، إنه بعد نشر محمد رمضان صورة له على الطائرة وبجواره الدولارات كتب على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي انتقادا له مطالبا بأن يستثمر تلك الدولارات في شراء أجهزة طبية. 


وأضاف شعبان خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة أنه فوجئ بأن محمد رمضان قرأ منشوره وأرسل له رسالة يطلب لقائه وهو ما تم بالفعل حيث أعلن رمضان خلال اللقاء عن تبرعه بمبلغ مالي كبير لشراء الأجهزة الطبية الناقصة وتكفله بعلاج الحالات المرضية الصعبة. 


وأشار شعبان إلى أن محمد رمضان وعد فأوفى حيث استجاب لطلب سيدة تريد إجراء عملية جراحية في القلب ودفع الأموال الخاصة بالعملية وبعد إجرائها قام رمضان بالاتصال بتلك السيدة واطمأن عليها.

وخلال الحلقة قدم "شعبان" عددا من النصائح للحفاظ على صحة القلب، وتأثير بعض العادات السيئة على الصحة العامة.

 

حالات الوفاة المفاجئة


أيضا تطرق إلى أبرز المحطات في حياته الشخصية، وأسباب تزايد حالات الوفاة المفاجئة، وتأثير الشيشة والدخان على صحة الإنسان .


برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة قناة الحياة في الجمعة من كل أسبوع في الثامنة مساء.
 

القلب امراض القلب جمال شعبان الدولارات إيمان أبوطالب

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