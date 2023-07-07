جمال شعبان يكشف سر انتشار وفاة الشباب

قال الدكتور جمال شعبان أستاذ أمراض القلب الشهير، إن ٢٥ % من المصريين يعانون ضغط الدم والنسبة الأكبر متواجدة في محافظة القاهرة.

وأوضح شعبان: هذا أمر مخيف ويدعو للقلق خاصة وأنه يتسبب في موت الكثير من الشباب حاليا.



وأضاف جمال شعبان خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة ان الضغط المرتفع بوابة للإصابة بأمراض القلب موضحا أن الفشل الكلوي في مصر بسبب ضغط الدم وليس تلوث المياه.

وخلال الحلقة تطرق "شعبان" إلى لقاءه بالنجم محمد رمضان، وتكفله بعلاج حالة مرضية بعد منشوره وتعليقه على صورة النجم رمضان بالدولارات.

للحفاظ على صحة القلب



كما قدم عددا من النصائح للحفاظ على صحة القلب، وتأثير بعض العادات السيئة على الصحة العامة.

أيضا تطرق إلى أبرز المحطات في حياته الشخصية، وأسباب تزايد حالات الوفاة المفاجئة، وتأثير الشيشة والدخان على صحة الإنسان.

برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة قناة الحياة في الجمعة من كل أسبوع في الثامنة مساء.

