تعيد مجد الجاحظ .. جمال شعبان يكشف نبوءة جده بعد مرضه بالقلب

كشف الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب الأسبق عن موهبته في مرحلة الثانوية العامة.

وقال شعبان: إنه كان متميزا في كتابة النصوص الأدبية متفوقا في ذلك على أقرانه لدرجة أن مدرس اللغة العربية كتب له في كراسته أن نصوصه الأدبية تعيد للأذهان مجد الجاحظ.



وأوضح شعبان خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة أن جده تنبأ له بأنه سيصبح طبيبا مشهورا للقلب، خاصة وأن جده كان مريضا بالقلب وكان يتمنى أن يعيش ليرى نجاحه.



وخلال الحلقة تطرق "شعبان" إلى لقاءه بالنجم محمد رمضان، وتكفله بعلاج حالة مرضية بعد منشوره وتعليقه على صورة النجم رمضان بالدولارات.

نصائح للحفاظ على صحة القلب

كما قدم عددا من النصائح للحفاظ على صحة القلب، وتأثير بعض العادات السيئة على الصحة العامة.



أيضا تطرق إلى أبرز المحطات في حياته الشخصية، وأسباب تزايد حالات الوفاة المفاجئة، وتأثير الشيشة والدخان على صحة الإنسان.



برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة قناة الحياة في الجمعة من كل أسبوع في الثامنة مساء.

