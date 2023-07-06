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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

جمال شعبان يكشف سبب زيادة الأزمات القلبية الفترة الأخيرة

صدى البلد

نشر الدكتور جمال شعبان استشاري امراض القلب ورئيس معهم للبحوث سابقا منشورا على صفحته الشخصية عن أسباب زيادة الأزمات القلبية، وإزاي أساعد اللي عنده أزمة قلبية.

وقال شعبان إن الأزمات القلبية زادت لأسباب كتير والتوترات والضغوط وارتفاع ضغط الدم في سن صغيرة وارتفاع السكر وعدم ممارسة الرياضة ولا المشي مما ادي الي ترهل الجسم
وارتفاع نسبة الكوليسترول الضار نوعية الأكل غير الصحي  والسمن الصناعي والمشروبات الغازية. 

 

كما أن التدخين والمسكنات بكثرة والمخدرات والمكملات الهورمونية دون إشراف طبي.


وأكد شعبان أن  التاريخ العائلي الوراثي له دور كبير فيها عائلات عندها استعداد لأمراض تصلب الشرايين وأزمات القلب.

 
 ونصح جمال بالكشف المبكر واكتشاف الضغط بالقياس  والسكر والكوليسترول بالتحليل وضبطهم بالعلاج.

الأزمات القلبية الدكتور جمال شعبان ازمة قلبية تصلب الشرايين عدم ممارسة الرياضة

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جمال شعبان يكشف سبب زيادة الأزمات القلبية الفترة الأخيرة

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