فتاة أمام محكمة الأسرة: علاقتنا الزوجية بقت إلكترونية

تقدمت فتاة متزوجة حديثا بدعوى طلاق أمام محكمة الأسرة، بسبب تصرفات غريبة من زوجها.

قالت الزوجة في دعواها إن زوجها يتجنب الحديث معها تمامًا، ويفضل التواصل من خلال الرسائل فقط، رغم وجودهما في منزل واحد، وعندما تحدث مشكلة بينهما لا يتحدث معها ويفضل التواصل من خلال الرسائل على الواتس آب.

وأضافت إنها فشلت في إبعاده عن تلك الأفكار الغريبة وحاولت التقرب منه ليرد عليها أن الحديث يأتي بالمشكلات ما جعلها تشعر على حد وصفها أنها تعيش مع ضيف وليس زوجها لدرجة أنها عندما طلبت الذهاب للطبيب أرسل اليها سيارة أجرة.

وأكدت أنها حاولت مع أهله في أن يرجع عن تلك التصرفات ولكن دون جدوى فقررت اللجوء إلى محكمة الأسرة بالقاهرة التي قررت إحالة الدعوى إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية لمحاولة الصلح بين الزوجين، قبل نظر الدعوى.