كوريا الجنوبية تحت الأمطار.. مصرع 17 شخصًا وفقدان 11 آخرين خلال 5 أيام

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، تعرض كوريا الجنوبية لأمطار غزيرة خلال الأيام الخمسة الماضية، مما أسفر عن مقتل 17 شخصاً على الأقل وفقدان 11 آخرين.



وقالت الحكومة إن الأمطار الغزيرة التي ضربت كوريا الجنوبية لمدة خمسة أيام أسفرت عن مقتل 17 شخصًا وفقدان 11 آخرين.

ولقي شخص واحد مصرعه بعد انهيار منزله أثناء هطول أمطار غزيرة فيما تم العثور على شخص آخر ميتًا بعد أن جرفه تيار مائي في بلدة جابيونج، الواقعة شمال شرق سيول، وفقًا لوزارة الداخلية والسلامة.

وقالت الوزارة إنه تم العثور على 10 أشخاص لقوا حتفهم وتم الإبلاغ عن فقدان أربعة آخرين في بلدة سانشيونغ الجنوبية خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في انزلاقات أرضية وانهيار منازل وفيضانات مفاجئة هناك.