جمال شعبان يكشف عن سبب وفاة مصطفى درويش

قال الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب الأسبق إن الحزن والوجع يؤثر على قلوب المصريين محذرا من الدخول في موجات اكتئابية نظرا لخطورتها على الصحة العامة.

وأضاف شعبان خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب، في برنامجها بالخط العريض أنه يطالب المصريين بالرحمة فيما بينهم لحل مشاكل الزعل والوجع والتقليل من تأثيرهما على صحة القلب.

وكشف شعبان عن أسباب الموت المفاجئ للفنان مصطفى درويش مشيرا إلى أنه أصيب بالسكتة القلبية بسبب قلة النوم حيث إن قلة ساعات النوم أو تزايدها عن المعدل الطبيعي يعتبر دلالة واضحة على الإصابة بأمراض القلب مطالبا المصريين بالابتعاد عن الأماكن المزدحمة للتقليل من الإصابة بأمراض القلب.

وخلال الحلقة تطرق "شعبان" إلى لقائه بالنجم محمد رمضان، وتكفله بعلاج حالة مرضية بعد منشوره وتعليقه على صورة النجم رمضان بالدولارات.

صحة القلب

كما قدم عددا من النصائح للحفاظ على صحة القلب، وتأثير بعض العادات السيئة على الصحة العامة.



أيضا تطرق إلى أبرز المحطات في حياته الشخصية، وأسباب تزايد حالات الوفاة المفاجئة، وتأثير الشيشة والدخان على صحة الإنسان.



برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة قناة الحياة في الجمعة من كل أسبوع في الثامنة مساء.

