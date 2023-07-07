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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بلاغات للنائب العام.. ابن شقيق العندليب يطالب الموسيقيين بسحب تصريح عصام صاصا

صدى البلد

فتح محمد شبانة ابن شقيق العندليب عبدالحليم حافظ، النار على مؤدي المهرجانات عصام صاصا، بسبب استخدامه صوت العندليب في الأغاني الشعبية والمهرجانات بتقنية الذكاء الاصطناعي وآخرها أغنية مخاصماك ومسا مني ليكو.

وقال محمد شبانة في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: “من أمن العقاب أساء الأدب، وتقدمت ببلاغات للنائب العام ضد كل من استخدم صوت العندليب بتقنية الذكاء الاصطناعي”.

وشدد على ضرورة نيل هؤلاء المخالفين عقابا رادعا ، مناشدا الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية بالتدخل واتخاذ اجراءات ضدهم، وسحب تصريح عصام صاصا.

 

محمد شبانة إبن شقيق العندليب عبدالحليم حافظ مؤدي المهرجانات صوت العندليب الأغاني الشعبية تقنية الذكاء الاصطناعي

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