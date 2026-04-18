مسؤولة سابقة بالبيت الأبيض : واشنطن تتابع البرنامج الإيراني بأدوات استخباراتية

كشفت ماندي ووكر، المستشارة السابقة في البيت الأبيض، أن التحركات الأخيرة للولايات المتحدة لا تعني بالضرورة التوجه نحو مواجهة عسكرية مباشرة مع إيران، بل قد تندرج ضمن عمليات استخباراتية دقيقة تهدف إلى رصد وتحديد مواقع الموارد الإيرانية الحساسة.

وأضافت ووكر، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه التحركات تشمل أيضًا تتبع أماكن تواجد القيادات الإيرانية، مشيرة إلى أن ذلك يعكس مستوى متقدمًا من القدرات الاستخباراتية الأمريكية، ويؤكد سعي واشنطن لفهم المشهد بشكل أعمق قبل اتخاذ أي قرارات تصعيدية محتملة.

تطورات البرنامج الصاروخي

وأكدت أن الولايات المتحدة لا تزال في موقع قوة، لكنها في الوقت نفسه تتابع عن كثب تطورات البرنامج الصاروخي الإيراني وتخصيب اليورانيوم، محذرة من أن استمرار هذه الأنشطة قد يدفع واشنطن إلى اتخاذ ردود محسوبة لحماية مصالحها وأمنها القومي، في ظل بيئة دولية شديدة الحساسية والتوتر.