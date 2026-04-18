بعد إغلاق مضيق هرمز.. ليندسي جراهام يطالب ترامب بثلاثة خطوات صادمة ضد إيران

دعا السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام إلى تبني موقف أكثر تشددا تجاه إيران، في أعقاب اتهامات لها باستهداف الملاحة الدولية وإعلانها السيطرة على مضيق هرمز.

وقال جراهام، في منشور عبر منصة إكس، إن على الولايات المتحدة وحلفائها مواصلة الضغط على طهران، بما في ذلك الاستمرار في فرض الحصار البحري، ووضع منشآت حيوية مثل جزيرة خرج ضمن نطاق الاستهداف.



واعتبر أن ما وصفه بـ"الهجوم الجريء" الذي نفذه الحرس الثوري الإيراني ضد السفن الدولية، إلى جانب إعلان السيطرة على المضيق، يتطلب ردا دوليا حاسما لضمان حرية الملاحة.



كما حث جراهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاستمرار في سياسة الضغط القصوى، مؤكدًا أن الولايات المتحدة "تمتلك أوراق القوة" على المدى الطويل، ومشككا في مصداقية تعهدات النظام الإيراني بعد عقود من التوتر.