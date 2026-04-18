ماندي ووكر : التصعيد مع إيران يضع الملف النووي في قلب الاهتمام الأمريكي

قالت ماندي ووكر، المستشارة السابقة في البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة تتعامل بجدية بالغة مع ملف القدرات النووية لدى إيران، مؤكدة أن هذا الملف يمثل أولوية قصوى في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والدولية، موضحة أن واشنطن تنظر إلى هذا الملف باعتباره عنصرًا حاسمًا في تحديد مسار العلاقات مع طهران خلال المرحلة المقبلة.

حالة الجدل والقلق

وأضافت ووكر، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثارت حالة من الجدل والقلق، سواء داخل الولايات المتحدة أو على مستوى المجتمع الدولي، خاصة فيما يتعلق بإمكانية التصعيد وحدوده.

التوتر بين واشنطن وطهران

وأشارت إلى أن هذه التطورات تعكس حالة من الترقب في الأوساط الدولية، في ظل استمرار التوتر بين واشنطن وطهران، ما يجعل الملف النووي الإيراني أحد أكثر الملفات حساسية في السياسة العالمية خلال الوقت الراهن.