الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إيران ترشح باكستان كدولة محتملة لنقل اليورانيوم المخصب إليها| تفاصيل

صورة أرشيفية
فرناس حفظي

كشفت تقارير لوسائل إعلام عربية، أن إيران ترشح باكستان كدولة محتملة لنقل اليورانيوم المخصب إليها.

وفي وقت سابق، قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن بلاده ليست مستعدة لجولة محادثات جديدة مع واشنطن، لأنها لم تتخل عن موقفها المتشدد، مؤكدا أن طهران لن تسلم اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة.

وقال سعيد خطيب زادة، نائب وزير الخارجية الإيراني، خلال مشاركته بندوة في منتدى أنطاليا الديبلوماسي، إننا “نريد أن يبقى مضيق هرمز مفتوحا”.

وأضاف: "أعلنا تسهيل الملاحة عبر مضيق هرمز، لكن الجانب الأمريكي يحاول تقويض المسار الدبلوماسي".

ولفت خطيب زادة إلى أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب يتحدث كثيرا، ويقول أمورا متناقضة في نفس التصريحات.

وقال إن "الحرب لا يمكن أن تفضي إلى أي حلّ إيجابي، وعلى أمريكا أن تدرك أنّ عهد الاستعمار ولى، وإذا عدنا إلى الحرب، فسنردّ بكل قوتنا".

وشدد على “لن يكون هناك أي حصار في المستقبل، ولا أحد يمكنه إملاء رغبته على إيران”.

وأضاف: "دخلنا جولتي مفاوضات بحسن نية.. لكنهم "خانوا الديبلوماسية"، وسنبقى حذرين".

وتابع: "تل أبيب تريد إنشاء "إسرائيل الكبرى" وتغيير الواقع الجيوسياسي، ونحن ندافع عن المنطقة، وأي شيء ستقبله إيران، يجب أن يكون في إطار القانون الدولي، ونحن نتمسك بحقوقنا".

هاني شاكر

رسالة غامضة من صفحة هاني شاكر تُثير قلق الجمهور | تفاصيل

حريق مؤسسة الزكاة

العمال يهربون والنيران تلتهم المكان .. مشاهد مرعبة من حريق مؤسسة الزكاة بالمرج

الطبيب احمد ابو الحسن

«نفسي كانت مكسورة».. إنقاذ طبيب من بيع دبلة زوجته لسداد رسوم «الدبلومة» في اللحظة الأخيرة|تفاصيل

مشاري راشد

أشعلت السوشيال ميديا.. «مشاري راشد» يطرح أغنية جديدة بعنوان «تبت ايدين إيران واللي مع إيران» |شاهد

يورتشيتش

صدمة لـ يورتشيتش .. بيراميدز يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء الزمالك

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 19 أبريل 2026.. عيار 21 وصل كام؟

صواريخ إيران على الإحتلال

أمريكا والاحتلال الإسرائيلي يُجهزان لعودة الحرب على إيران

الإجازات الرسمية 2026 في مصر حتى منتصف العام بالتفصيل

الإجازات الرسمية 2026 في مصر حتى منتصف العام .. بالتفصيل

مسؤولون إسرائيليون: نستعد لاحتمال انهيار مفاجئ لوقف إطلاق النار مع إيران

عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون باحات "الأقصى" بحماية شرطة الاحتلال

النائب أيمن نقرة رئيس لجنة الشؤون الخارجية

البرلمان العربي يدعو إلى تعزيز التعاون في مكافحة جرائم الأمن السيبراني

بعد رجوعها بـ "عايزة اشكى "..5 صور لـ شيرين عبد الوهاب

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان هوليود للفيلم العربي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الطقس خارج السيطرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

المزيد