مؤشرات تهدئة .. تحركات دبلوماسية تمهد لانفراجة في أزمة واشنطن وطهران

قال السفير عزت سعد، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن إيران تدرك أن الحرب أدت إلى تدهور كبير في علاقاتها مع دول الجوار خاصة دول الخليج، وهو ما يفرض عليها إعادة النظر في سياساتها بعد انتهاء الصراع، موضحًا أن هذه التداعيات تمثل عامل ضغط إضافي يدفع نحو التهدئة.

تحركات إقليمية مهمة

وأضاف سعد، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك تحركات إقليمية مهمة، من بينها لقاء وزراء خارجية مصر والسعودية وتركيا وباكستان، إلى جانب زيارة وزير الدفاع الباكستاني إلى إيران، ما يعكس وجود جهود دبلوماسية مكثفة لاحتواء الأزمة.

فرص التوصل إلى انفراجة

وأشار سعد إلى أن الوضع الميداني، إلى جانب الضغوط المرتبطة بالحصار الأمريكي والجدل حول مضيق هرمز، يعزز من فرص التوصل إلى انفراجة خلال الجولة المقبلة من المفاوضات، مؤكدًا أن الطرفين الأمريكي والإيراني لا يمتلكان دوافع حقيقية للاستمرار في الحرب، في ظل الخسائر المتزايدة، ما يجعل خيار التهدئة هو الأكثر ترجيحًا خلال المرحلة المقبلة.