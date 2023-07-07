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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بداية من الغد.. الأرصاد توجه نصائح للمواطنين بشأن الطقس

الارصاد
الارصاد

قالت الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن ارتفاع نسب الرطوبة يؤدي إلى شعور المواطنين بزيادة معدلات درجات الحرارة، لافتة إلى  أن درجات الحرارة تتراوح بين 34 إلى 35 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، بينما تصل إلى 40 درجة في محافظات الصعيد.

وحذرت الدكتورة منار غانم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الصيادين من ارتفاع أمواج البحر المتوسط وخاصة على شواطئ شمال الدلتا مثل دمياط وكفر الشيخ ومطرح والإسكندرية والعلمين ما بين 2 إلى 3 أمتار بداية من الغد ولمدة ثلاثة أيام.  

وطالبت عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين ضرورة ارتداء واقي وغطاء للرأس خلال السير في الشارع أوقات الظهيرة لتجنب التعرض لضربات الشمس، وتناول السوائل.

الأرصاد الجوية نسب الرطوبة درجات الحرارة ضربات الشمس ارتداء واقي

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