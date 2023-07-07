حالة الطقس.. الأصاد تخذر من الرطوبة وارتفاع درجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم وحذرت من ارتفاع درجات الحرارة وتوخي الحذر بالبعد عن التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، ولكن اليوم يشهد أجواء لطيفة ومعتدلة في درجات الحرارة في فترة الصباح الباكر، ويسود الطقس حالة من رطوبة الجو خلال اليوم.

وأوضحت أن درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، وهناك ارتفاع في نسب الرطوبة، وأن هناك نشاط لـ الرياح في معظم المحافظات بفترة المساء، وستكون هذه الرياح مصاحبة لـ الرمال والأتربة، بالصعيد، ولكن هذه الرمال لن تكون مؤثرة على الأعمال اليومية.

وأضافت، أن الطقس سيكون حارا رطبا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد، لكن الطقس شديد الحرارة في المناطق الجنوبية، شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، وستكون هناك زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس.

بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى 34 للعظمى والصغرى24 درجة

العاصمة الإدارية 34 للعظمي 24 للصغري

الإسكندرية 30 للعظمي 23 للصغري

العلمين الجديدة 30 للعظمي 23 للصغري

6 أكتوبر35 للعظمي 25 للصغري

السلوم 31 للعظمي 21 للصغري

دمياط 29 للعظمي 22 للصغري

بورسعيد30 للعظمي 22 للصغري

المنصورة 33 للعظمي 23 للصغري

الإسماعيلية 35 للعظمي 23 للصغري

السويس 35 للعظمي 23 للصغري

شرم الشيخ 38 للعظمي 28 للصغري

رفح 29 للعظمي 22 للصغري

طابا 35 للعظمي 25 للصغري

بني سويف 36 للعظمي 25 للصغري

الغردقة 37 للعظمي 27 للصغري

الفيوم35 للعظمي 24 للصغري

أسيوط 37 للعظمي 26 للصغري

الوادي الجديد40 للعظمي 27 للصغري

أسوان 41 للعظمي 28 للصغري