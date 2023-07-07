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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

للمصيفين على الشواطئ.. إنذار خاص بالبحرين الأحمر والمتوسط لمدة 72 ساعة

إنذار بحري - البحر
إنذار بحري - البحر المتوسط

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، إنذارا بحريا لمدة 72 ساعة، حالة البحرين الأحمر والمتوسط اعتبارا من اليوم الجمعة حتى يوم الأحد القادم، يشير إلى وجود اضطراب في حركة الملاحة البحرية في بعض الأوقات على كل من البحرين.

 

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الموج في البحر المتوسط، تكون مضطربة يومي السبت والأحد، حيث يصل ارتفاع الموج إلى ثلاثة أمتار ونصف، بينما يكون معتدل نسبيا اليوم الجمعة، بوصول ارتفاع الموج إلى متران فقط.

 

وبحسب هيئة الأرصاد، فإن البحر الأحمر، أيضا يشهد ارتفاعا في حالة الموج، اليوم الجمعة وغدا السبت، حيث يصل ارتفاع الموج إلى مترين ونصف.

 

وقالت هيئة الأرصاد، إن أوقات الذروة لاضطراب الأمواج، تصل سرعة الرياح على كلا من البحرين إلى 35 عقدة في الساعة، وتتراوح الرؤية ما بين 6 إلى 8 كيلو مترات، ويكون اتجاه الرياح في أغلب الأوقات شمالية غربية.

هيئة الأرصاد الأرصاد الجوية حركة الملاحة البحرية

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