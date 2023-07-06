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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ظاهرة النينو.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة الجو بالفترة المقبلة

الأرصاد
الأرصاد

أكد الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن ظاهرة النينو تعتبر ظاهرة جوية، تؤثر علي البلاد كل فترة بين عامين لـ 7 سنوات، وأن تلك الظاهرة مرتبطة بـ ارتفاع درجات الحرارة على المحيط الهادي.

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وأضافت خلال مداخلة تلفزيونية، أن تلك الظاهرة يينتج عنها تغير في النمط الجوي، علاوة على تغير معدل الأمطار والفيضانات بمناطق مثل أمريكا وإندونيسيا.

ولفتت إلي أن ظاهرة النينيو تؤثر على ارتفاع درجات الحرارة، لكن في مصر لا نشعر به، والدول الأكثر تأثرا بها دول شرق المحيط الهادئ، وتستمر لمدة عام تقريبا.

وكشفت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن أن الأيام المقبلة ستكون درجات الحرارة مستقرة بشكل كبير، لكن ارتفاع نسب الرطوبة سيستمر؛ لأن شهري يوليو وأغسطس هما ذروة الحرارة العالية من العام بسبب منخفض الهند الموسمي، واستقرار الطقس سيبدأ من الإثنين المقبل.

 

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