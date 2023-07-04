أعلى من المعدلات الطبيعية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو لنهاية الأسبوع

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة لـ الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة ستتراوح بين 34 و35 و36، لنهاية الأسبوع، وهناك ارتفاع في نسبة الرطوبة و أشعة الشمس.

وقالت “غانم” إن درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام بحوالي درجة إلى 2 درجة، وبالأمس شهدنا الارتفاع الطفيف ومستمر معنا اليوم.



وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة للأرصاد الجوية، في تصريحات تلفزيونية، أن العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 35 درجة مئوية إلى 36 درجة مئوية نهارا، ومع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة في أغلب المحافظات، فإننا سنشعر بالمزيد من ارتفاع درجات الحرارة عن القيم المعلنة، وسيكون هناك زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس في أغلب المحافظات.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة للأرصاد الجوية: "الطقس في فترة النهار حار رطب على المناطق الشمالية مثل السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، وطقس شديد الحرارة على المناطق الجنوبية، شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار".

وأوضحت: "خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس، سيحدث انخفاضا في درجات الحرارة والأجواء ستكون معتدلة في أغلب أنحاء الجمهورية، خاصة مع وجود نشاط نسبي للرياح في أغلب المحافظات سيساعد بشكل كبير على تلطيف الأجواء وعدم الإحساس بنسب الرطوبة في فترات الليل".

