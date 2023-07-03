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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ارتفاع مفاجئ.. الأرصاد تكشف عن حالة الجو خلال الساعات المقبلة.. فيديو

الأرصاد
الأرصاد

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن اليوم الإثنين سيشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة في أغلب محافظات الجمهورية عن الأمس من درجة إلى 2 درجة.

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الأرصاد تطلق تحذيرا مفاجئا من طقس الإثنين والثلاثاء.. ماذا سيحدث ؟

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القاهرة 35.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وأضافت "عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية،"، خلال تصريحات تلفزيونية: "العظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار ستكون 35 درجة مئوية، وهناك استمرار في ارتفاع نسب الرطوبة في الجو وهو ما يزيد إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة".

وتابعت، أن نسب الرطوبة تختلف من محافظة لأخرى، ففي المناطق الساحلية تكون الرطوبة أعلى، وكلما تقجمنا إلى المناطق الداخلية كانت نسب الرطوبة أقل مع امتداد منخفض الهند الموسمي الذي تكون معظم الكتل الهوائية معه قادمة من البحر المتوسط فتكون محملة بكميات بخار الماء وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة في الجو.

وأوضحت: "في فترة النهار سنشعر بالطقس حارا رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وطقس شديد الحرارة في المحافظات الجنوبية، شمال وجنوب الصعيد، وجنوب سيناء نهارا، وستشهد فترة النهار زيادة في سطوع أشعة الشمس بشكل كبير".
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأثنين:

 

القاهرة 35 - 24

الإسكندرية 32 - 23

الإسماعيلية 37 - 22

الغردقة 38 - 28

أسوان  42 - 29

سوهاج 40 - 26

المنيا 39 - 24

 

الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة محافظات محافظات الجمهورية الهيئة العامة للأرصاد

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