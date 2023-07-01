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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد تطلق تحذيرا مفاجئا من طقس الإثنين والثلاثاء.. ماذا سيحدث ؟

حالة الطقس خلال الأيام
حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس خلال يومي الإثنين والثلاثاء أخر أيام إجازة عيد الأضحى.
 

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خلال 24 ساعة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

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ارتفاع الرطوبة والعظمى بالقاهرة 34.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس رابع أيام العيد


وقالت “غانم” خلال تصريحات تلفزيونية لها، اليوم السبت، إنه مع يوم الإثنين والثلاثاء سيكون هناك ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة، لافتة إلى أن ذروة فصل الصيف في شهري يوليو وأغسطس لذلك يجب عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة خلال فترة الظهيرة.
 

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن هناك اعتدال في حركة الملاحة البحرية، وارتفاع الأمواج لا يتجاوز الـ 1.5 متر في البحر المتوسط  و2.25 متر في البحر الأحمر، وكلا البحرين مؤهل لكافة الأنشطة البحرية وأعمال التنزه.
 

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الأجواء ما زالت مستقرة بشكل كبير في أغلب محافظات الجمهورية؛ لكن وجود ارتفاع في نسب الرطوبة خلال فترة النهار سيعمل على زيادة الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.
 

وأضافت أن العظمى القاهرة الكبرى تسجل 34 درجة مئوية خلال فترة النهار، لافتة إلى أن درجة الحرارة المحسوسة 36 درجة مئوية نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة.
 

طقس اليوم السبت

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الطقس خلال فترة النهار حار رطب على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على محافظات جنوب البلاد شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، أما خلال فترة الليل فيسود طقس معتدل تمامًا، وذلك لوجود نشاط نسبي في الرياح يعمل على تلطيف الأجواء.

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