خلال 24 ساعة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

وجهت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تحذيرًا عاجلًا للمواطنين حول طقس الـ 24 ساعة القادمة في القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



فيما حذرت “غانم” خلال تصريحات متلفزة، اليوم السبت، من وجود شبورة مائية فترة الصباح الباكر على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.



وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الأجواء مستقرة في أغلب محافظات الجمهورية، حيث يسود طقس حار رطب نهارًا وتسجل العظمى 34 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، متوقعة استمرارهذه الأجواء حتى غدًا الأحد، مشددة على أهمية عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.



ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن وجود ارتفاع في نسب الرطوبة خلال فترة النهار سيعمل على زيادة الإحساس بارتفاع درجات الحرارة مما يجعل درجة الحرارة المحسوسة تسجل 34 درجة مئوية.

