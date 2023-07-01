عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خلال 24 ساعة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

حالة الطقس
حالة الطقس

وجهت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تحذيرًا عاجلًا للمواطنين حول طقس الـ 24 ساعة القادمة في القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

فيما حذرت “غانم” خلال تصريحات متلفزة، اليوم السبت،  من وجود شبورة مائية فترة الصباح الباكر على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الأجواء مستقرة في أغلب محافظات الجمهورية، حيث يسود طقس حار رطب نهارًا وتسجل العظمى 34 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، متوقعة استمرارهذه الأجواء حتى غدًا الأحد، مشددة على أهمية عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن  وجود ارتفاع في نسب الرطوبة خلال فترة النهار سيعمل على زيادة الإحساس بارتفاع درجات الحرارة مما يجعل درجة الحرارة المحسوسة تسجل 34 درجة مئوية.
 

الأرصاد الأرصاد الجوية شبورة مائية درجات الحرارة توك شو صدى البلد طقس غدا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برسالة.. أول رد فعل من إمام عاشور عقب أنباء انضمامه للأهلي

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

ضرب تل أبيب بـ5000 صاروخ.. جنرال إسرائيلي يحذر بلاده من حزب الله

فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن إمام عاشور

السبيل الوحيد.. خبير لوائح يعلق على أزمة غرامة كهربا مع الزمالك

عقب رفضه الرجوع.. أول تحرك من ميتيلاند الدنماركي تجاه إمام عاشور

انفجار كبير بمصنع كيماويات بالصين وسط مخاوف من سقوط ضحايا

تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 1 يوليو 2023

ترشيحاتنا

بيت الروبي يسجل 8 ملايين جنيه وتاج يلاحقه فى ثالث أيام عيد الأضحى

280 للكندوز.. أسعار اللحوم البلدية والمجمدة اليوم السبت 1 يوليو 2023

هاجم الإدارة وهدد بالرحيل .. حسام البدري يحسم مصيره مع الصفاقسي

توك توك للأهلي وشغل بلدي| مرتضى منصور يفتح النار.. وهذه قصة الحجز على كهربا

أحدث أسعار ساوايست DX3 الكروس أوفر في مصر | صور

عصيان داخل سلاح الجو الإسرائيلي .. عشرات الطيارين يهددون بالتوقف عن العمل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إليسا تثير الجدل بهذه الإطلالة في لبنان.. سعرها غير متوقع

طريقة عمل طاجن العكاوي المقلية.. جديدة وغير تقليدية

آخر لايف لركاب الغواصة تيتان قبل انفجارها.. هذا ما حدث| شاهد

تحذير من شرب الماء بعد تناول البطيخ| سبب صادم

فيديو

هل تنازلت هيفاء وهبي عن رؤية ابنتها مقابل الطلاق؟.. محامية تكشف الحقيقة

مازالت محتفظة به.. لطيفة تفاجئ الجمهور بارتداء بدلة أشهر اغانيها بعد 30 عاماً

بعد حرق المصحف الشريف.. السويد تعتذر والعراق تطالب بتسليم المتطرف

لبست بدلة بمليون دولار وتعرضت لمحاولة قتل.. أسرار في حياة خالد سليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

اﻟﻤﺰﻳﺪ