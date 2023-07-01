ارتفاع الرطوبة والعظمى بالقاهرة 34.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس رابع أيام العيد

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، السبت، على القاهرة الكبرى، وباقي محافظات الجمهورية.

وأكدت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “ الأولى المصرية”، أن الأجواء ما زالت مستقرة بشكل كبير في أغلب محافظات الجمهورية؛ لكن وجود ارتفاع في نسب الرطوبة خلال فترة النهار سيعمل على زيادة الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إن العظمى القاهرة الكبرى تسجل 34 درجة مئوية خلال فترة النهار، لافتة إلى أن درجة الحرارة المحسوسة 36 درجة مئوية نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة.



طقس اليوم السبت

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الطقس خلال فترة النهار حار رطب على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على محافظات جنوب البلاد شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، أما خلال فترة الليل فيسود طقس معتدل تمامًا، وذلك لوجود نشاط نسبي في الرياح يعمل على تلطيف الأجواء.