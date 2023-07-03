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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحذير عاجل | الأرصاد توضح حالة الجو لنهاية الأسبوع .. فيديو

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

 أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن حالة الجو في فترة النهار حار رطب، وأن اليوم هناك ارتفاع في درجات الحرارة عن أمس، والعظمى على القاهرة تسجل 35 درجة.

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ارتفاع مفاجئ.. الأرصاد تكشف عن حالة الجو خلال الساعات المقبلة.. فيديو

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القاهرة 35.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن البلاد في فترة الليل مع غياب أشعة الشمس سيكون هناك نشاط نسبي لـ الرياح، سيقلل نسبة الرطوبة.

وأوضحت أن الساعات الصباحية تشهد تكون لـ الشبورة المائية على أغلب الطرق الزراعية، ولذلك على الجميع توخي الحذر أثناء القيادة.

مستمرة لـ نهاية الأسبوع

 

وأشارت إلي أن الشبورة تختفي بعد الساعة السابعة صباحًا، وتحديدًا مع ظهور أشعة الشمس، موضحة أن حالة الجو السالف ذكرها مستمرة لـ نهاية الأسبوع.

وحذرت من التعرض لـ اشعة الشمس المباشرة في فترة النهار، وطالبت بتناول المياه، وارتداء غطاء على الرأس.

وأوضحت أن درجات الحرارة ستتراوح بين الـ 35 و 34 لنهاية الأسبوع الحالي، واليوم القاهرة تسجل 35 .

 

الأرصاد الأرصاد الجوية حالة الجو درجات الحرارة الرياح

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