تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023

قدّمت الإعلامية هند النعساني، تقريرًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023، في القاهرة والمحافظات.

واستعرض التقرير، المذاع عبر برنامج «صباح البلد»، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء.

وكشفت هند النعساني، أن هيئة الأرصاد الجوية، تتوقع أن طقس اليوم معتدلا في الصباح، وحارا رطب في فترة النهار، وشديد الحرارة على جنوب سيناء و البلاد، و معتدل في الليل علي جميع المحافظات.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء:

القاهرة 35 - 24

الإسكندرية 29 - 23

الإسماعيلية 36 - 24

الغردقة 39 - 28

أسوان 43 - 28

سوهاج 41 - 25

المنيا 39 - 23