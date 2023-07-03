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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الأرصاد الجوية توضح حالة الطقس بعد انتهاء عيد الأضحى.. فيديو

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة من المتوقع أن ترتفع من درجة إلى اثنين خلال اليومين المقبلين، إذ أن درجة الحرارة غدا على القاهرة الكبرى ستكون ما بين 35 لـ 36 درجة مئوية، إضافة لاستمرار ارتفاع نسب الرطوبة، أما فيما يتعلق بالمناطق الساحلية، سيكون متوسط درجات الحرارة ما بين 28 لـ 29 درجة مئوية. 

وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن الأجواء ستكون حارة رطبة خلال فترة النهار على أغلب محافظات الجمهورية، وأجواء شديدة الحرارة في المناطق الجنوبية، شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، موضحة أن التعرض لاشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

وتابعت، أن الأجواء ستكون معتدلة في فترة الليل، إذ سيكون هناك نشاط نسبي للرياح يساعد في تلطيف الطقس، غير مثير لأي أتربة، والطقس في مصر مستقر بشكل كبير في أغلب المحافظات، ومع أيام الأربعاء والخميس تنخفض درجة الحرارة من جديد.

وناشدت بالحذر من الشبورة المائية في فترة الليل المتأخر، وساعات الصباح المبكرة، والتي تؤدي إلى انخفاض طفيف في الرؤية الأفقية، ومع الساعة السابعة إلى الثامنة صباحا تبدأ الشبورة في التلاشي بقدر المستطاع.

وحذرت من فترة الظهيرة، إذ أن تلك الفترة يتم تسجيل أعلى درجة حرارة على مدار اليوم، ومن المفضل تجنب التعرض لأشعة الشمس في هذا الوقت، فضلا عن تناول كميات كبيرة من السوائل وخاصة المياه، والذي يساعد بشكل كبير في الحفاظ على كمية السوائل في جسم الإنسان.

الأرصاد الأرصاد الجوية الطقس حالة مصر عيد الأضحى درجات الحرارة

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