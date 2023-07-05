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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تحذير عاجل .. الأرصاد تعلن موعد اضطراب الأمواج على الشواطئ.. فيديو

الشواطئ
الشواطئ

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية،  تفاصيل ظاهرة النينيو المناخية، المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.

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الأرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم عن الأمس.. فيديو

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الأرصاد تعلن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023

ولفتت غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، إلى أنها -النينيو- نمط مناخي يحدث من عامين لـ7 أعوام، وينتج عنه تغير في النمط الجوي، علاوة على تغير معدل الأمطار والفيضانات بمناطق مثل أمريكا وإندونيسيا.

وتابعت غانم قائلة: تؤثر ظاهرة النينيو على ارتفاع درجات الحرارة، لكن في مصر لا نشعر به، والدول الأكثر تأثرا بها دول شرق المحيط الهادئ، وتستمر لمدة عام تقريبا.

واستكملت: سبب ارتفاع الحرارة الأيام الماضية ليس له علاقة بظاهرة النينيو، خاصة بعد وصول درجات الحرارة لـ36 مئوية، لكن ارتفاع نسبة الرطوبة كان سببا في شعورنا بارتفاع الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي، وهذا أمر طبيعي في فصل الصيف.

ونوهت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: الأيام المقبلة ستكون درجات الحرارة مستقرة بشكل كبير، لكن ارتفاع نسب الرطوبة سيستمر؛ لأن شهري يوليو وأغسطس هما ذروة الحرارة العالية من العام بسبب منخفض الهند الموسمي، واستقرار الطقس سيبدأ من الإثنين المقبل.

واختتمت منار غانم: يوم السبت سيكون هناك اضطراب في الملاحة البحرية وارتفاع في الأمواج قد يصل لـ3 أمتار، مع تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال وقت الظهيرة، مع التواجد المستمر في أجواء جيدة التهوية.
 

درجات الحرارة منار غانم صالة التحرير قناة صدي البلد صدى البلد الامطار الأرصاد الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية

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