الأرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم عن الأمس.. فيديو

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد ستشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة اليوم عن أمس بنحو 2 درجة في معظم محافظات الجمهورية، والعظمى على القاهرة الكبرى ستكون 34 درجة مئوية وهي المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.



وأضافت "غانم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي: "هناك استمرار في ارتفاع نسب الرطوبة في الجو، وهو ما يزيد احساسنا بارتفاع درجات الحرارة، والطقس في فترة النهار سيكون حارا رطبا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط".



وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "الطقس شديد الحرارة في المناطق الجنوبية شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء في فترات النهار، ولكن في فترات الليل سيحدث انخفاض في درجات الحرارة، ونشعر به في ساعات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر، وأجواء فترة الليل ستكون معتدلة على أغلب أنحاء الجمهورية، وسيكون هناك نشاطا نسبيا للرياح في بعض المحافظات، وسيساعد على تلطيف الأجواء بشكل كبير".