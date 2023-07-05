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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حتى نهاية الأسبوع.. الأرصاد تبشر المواطنين بشأن حالة الطقس

الارصاد
الارصاد

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم يشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة، عن أمس، بحوالي درجتين، في معظم محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن العظمي اليوم على القاهرة الكبرى تسجل 34 درجة مئوية، ولكن هناك استمرار لارتفاع نسب الرطوبة في الجو؛ مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر الفضائية “الأولى"، أن الطقس خلال فترة النهار يكون حار رطب على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، السواحل الشمالية، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والمناطق الجنوبية، وخلال فترات الليل، ومع غياب أشعة الشمس يحدث انخفاض في درجات الحرارة، ويتم الشعور به أكثر، خلال ساعات الليل المتأخرة، وفي الصباح الباكر، وتكون الأجواء معتدلة على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأشارت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الشبورة المائية مستمرة معنا في الصباح الباكر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والتي تؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية، ولكن سرعان ما تتلاشى؛ مع سطوع أشعة الشمس، لافتة إلى أن الأجواء مستقرة بشكل كبير، وتستمر حتى نهاية هذا الأسبوع.

الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة القاهرة الكبرى ساعات الليل المتأخرة الشبورة المائية

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