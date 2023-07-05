الأرصاد تعلن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الأربعاء الموافق 05 يوليو 2023.

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.



الظواهر الجوية



وعن الظواهر الجوية، توقعت هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

أما عن حالة البحر المتوسط، فتوقعت هيئة الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 24

العاصمة الإدارية 34 24

6 أكتوبر 35 25

بنهــــا 34 23

دمنهور 32 32

وادي النطرون 35 24

كفر الشيخ 33 23

المنصورة 33 23

الزقازيق 34 24

شبين الكوم 34 24

طنطا 33 23

دمياط 29 22

بورسعيد 28 21

الإسماعيلية 35 22

السويس 34 23

العريش 30 22

رفح 30 22

رأس سدر 36 23

نخل 36 16

كاترين 33 16

الطور 35 24

طابا 34 25

شرم الشيخ 40 28

الإسكندرية 30 23

العلمين الجديدة 30 23

مطروح 29 22

السلوم 30 21

سيوة 35 25

رأس غارب 38 27

الغردقة 39 28

سفاجا 38 27

مرسى علم 39 28

شلاتين 38 29

حلايب 34 28

أبو رماد 36 29

رأس حدربة 35 27

الفيوم 36 24

بني سويف 36 24

المنيا 37 25

أسيوط 37 26

سوهاج 38 25

قنا 41 26

الأقصر 42 26

أسوان 43 28

الوادي الجديد 41 25

أبوسمبل 42 26