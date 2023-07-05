عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد تعلن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023

صدى البلد

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الأربعاء الموافق 05 يوليو 2023.

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.


الظواهر الجوية


وعن الظواهر الجوية، توقعت هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

أما عن حالة البحر المتوسط، فتوقعت هيئة الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

 

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 34 24
العاصمة الإدارية 34 24
6 أكتوبر 35 25
بنهــــا 34 23
دمنهور 32 32
وادي النطرون 35 24
كفر الشيخ 33 23
المنصورة 33 23
الزقازيق 34 24
شبين الكوم 34 24
طنطا 33 23
دمياط 29 22
بورسعيد 28 21
الإسماعيلية 35 22
السويس 34 23
العريش 30 22
رفح 30 22
رأس سدر 36 23
نخل 36 16
كاترين 33 16
الطور 35 24
طابا 34 25
شرم الشيخ 40 28
الإسكندرية 30 23
العلمين الجديدة 30 23
مطروح 29 22
السلوم 30 21
سيوة 35 25
رأس غارب 38 27
الغردقة 39 28
سفاجا 38 27
مرسى علم 39 28
شلاتين 38 29
حلايب 34 28
أبو رماد 36 29
رأس حدربة 35 27
الفيوم 36 24
بني سويف 36 24
المنيا 37 25
أسيوط 37 26
سوهاج 38 25
قنا 41 26
الأقصر 42 26
أسوان 43 28
الوادي الجديد 41 25
أبوسمبل 42 26

الأرصاد الظواهر الجوية اليوم الاربعاء هيئة الأرصاد الظواهر الجوية المتوقعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موقف “بانون”| كولر يطيح بلاعب جديد من الأهلي.. قائمة الراحلين أحدهم بـ8 ملايين دولار

الأهلي ينهي أولى صفقاته الصيفية| تعرف عليها

بعد حمدي فتحي.. لاعب جديد يرحل عن صفوف الأهلي رسميا

تفوق تكتيكيا.. ملخص فوز وهدف المنتخب الأولمبي أمام غينيا

باى باى ميدو والغندور .. قرار عاجل فى الزمالك يثير الدهشة قبل نهاية الموسم

17 جنيها دفعة واحدة.. تحريك أسعار السجائر وأقل علبة بـ15 رسميا

في أحضانه.. ظهور صادم لابنة عمرو دياب برفقة صديقها |شاهد

رسميا.. فيفا يعلن قرارا جديدا بشأن عقوبة كهربا

ترشيحاتنا

شاف الموت بعينه..عملية زراعة وجه ويدين لشاب أمريكي تشعل مواقع التواصل

عادت مع أوسوريو.. تعليق مثير من نجل حسن شحاتة بعد فوز الزمالك

بسبب دعم أوكرانيا.. أمريكا ترفض تعيين بن والاس أمينًا للناتو

الأرصاد تعلن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023

أكرم توفيق يوجّه رسالة مؤثرة لـ حمدي فتحي بعد رحيله عن الأهلي

الموت يفجع أسرة الفنان محمود ياسين | تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الناري.. غادة عبد الرازق في أحدث ظهور عبر انستجرام |شاهد

أول بنت مصرية تشرف على موسم الحج في السعودية| صور

بتوب جريء.. مي حلمي تثير الجدل على السوشيال ميديا |شاهد

بإطلالة جريئة.. إليسا تثير الجدل في كليب «بتمايل على الـ Beat» |شاهد

فيديو

بالأسماء.. خريطة صفقات الأهلي في صيف 2023

فرمان الخطيب.. رحيل 3 لاعبين وموقف إمام عاشور من الانضمام للأهلي

زجاجة المياه بـ 200 جنيه في الساحل | أول رد رسمي على الأسعار

عاجل.. توجيه تهمة القتل العمد لمرتكب واقعة الدهس بالقاهرة الجديدة| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ