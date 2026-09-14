قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحليق مسيّرة إسرائيلية على علو منخفض فوق بيروت وإحراق منازل وقصف جنوبا
ترامب: إيران بريئة من ارتفاع أسعار الديزل.. وهذا هو الحل
شقق الإيجار التمليكي 2026.. الموعد والشروط وخطوات الحجز
الباب ماوقعش على حد والاصابات سببها التدافع| أول رد من التعليم على حادث مدرسة دار السلام
هافيستو: إسكات البنادق ضرورة لمنح الشعب السوداني فرصة لحياة كريمة
محمد النني مرشح لمنصب إداري في بيراميدز.. تفاصيل
بعد تحرك الحكومة..مقترحات برلمانية جديدة لتخفيف قيود التصالح ومعالجة العقبات| خاص
استطلاع رأي يثير الجدل في تايلاند.. 77% يؤيدون تشديد الإجراءات بحق الإسرائيليين
مبعوث الأمم المتحدة للسودان: نسعى للتواصل مع الأطراف الرئيسية في الصراع لتحقيق السلام
رئيس الوزراء يوجه باستكمال الدراسات الخاصة بمشروعات إعادة تخطيط واستخدام أراضي الدولة
خبير علاقات دولية: التنسيق المصري السعودي صمام أمان للدفاع عن القضايا العربية
العمل عن بُعد.. كيف يحدد المصريون مهاراتهم للحصول على وظائف أجنبية؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إيثان هوك: The Weight يحمل رؤية مختلفة لمعني الرجولة

فيلم The Weight
فيلم The Weight
أحمد إبراهيم

كشف النجم الأمريكي إيثان هوك عددًا من كواليس تجربته في فيلمه الجديد The Weight، المنتظر عرضه يوم 17 سبتمبر الجاري بدور العرض المصرية.

ويجمع الفيلم بين الدراما والإثارة والمغامرة.

وأكد النجم الأمريكي، أن أكثر ما جذبه للمشاركة فيه هو عودته إلى نوعية أفلام المغامرة والحركة التي اشتهرت بها السينما في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، التي كانت تضع الشخصيات الإنسانية في قلب الأحداث، بدلًا من الاعتماد بشكل أساسي على المؤثرات البصرية والمشاهد الضخمة.

وعن الشخصية التي يجسدها، أشار هوك إلى أن قلة الحوار كانت من أبرز التحديات بالنسبة له، موضحًا أن الشخصية تعتمد بدرجة كبيرة على الصمت والتعبير الجسدي، وهو ما دفعه إلى البحث عن طرق مختلفة للتعبير عن مشاعرها ودوافعها دون الاعتماد على الكلمات.

وأكد النجم الأمريكي أن الفيلم لا يتوقف عند كونه مغامرة للبحث عن الذهب، وإنما يدور في جوهره حول الحب والتضحية وما يمكن أن يفعله الإنسان من أجل الأشخاص الذين يحبهم، مشيرًا إلى أن العلاقة بين شخصيته وابنته تمثل أحد المحاور العاطفية الرئيسية في الأحداث.

هوك : تصوير الفيلم كان تجربة شاقة للغاية

وكشف هوك أن تصوير الفيلم كان تجربة شاقة للغاية، واصفًا الفترة التي قضاها في التصوير بأنها واحدة من أصعب فصول الصيف في حياته، خاصة مع التصوير في مواقع طبيعية وظروف مناخية وتضاريس صعبة، إلى جانب التعامل مع الأنهار شديدة البرودة.

كما تحدث عن تنفيذه عددًا كبيرًا من المشاهد الخطرة بنفسه، موضحًا أنه شارك في قيادة السيارات القديمة وتنفيذ مشاهد الاشتباكات الجسدية، بالإضافة إلى تصوير مشاهد تحت الماء تطلبت منه حبس أنفاسه داخل مياه شديدة البرودة.

ويرى هوك أن أحد أبرز عناصر قوة The Weight يتمثل في اعتماده على مخاطر واقعية وإنسانية، بدلًا من تقديم بطل خارق أو الاعتماد على سلسلة متواصلة من الانفجارات والمؤثرات الضخمة، مؤكدًا أن الفيلم يمكن أن يكون مشوقًا ومليئًا بالتوتر دون أن يفقد واقعيته.

وأشار إلى أن أعمال نجوم مثل بول نيومان وستيف ماكوين كانت من أبرز مصادر الإلهام بالنسبة له أثناء تطوير المشروع، لافتًا إلى إعجابه بالأفلام التي كانت تمنح الشخصيات مساحة كبيرة، وتجعل الجمهور يهتم بمصيرها قبل أي شيء آخر.

وعن عنوان الفيلم، أوضح هوك أن كلمة The Weight تحمل أكثر من معنى، فهي لا تشير فقط إلى الوزن المادي للذهب الذي يدور حوله جزء من الأحداث، وإنما ترمز أيضًا إلى ثقل الحب والمسؤولية والتضحيات التي يتحملها الإنسان من أجل الآخرين.

وأضاف أن الفيلم يحمل في جوهره رؤية مختلفة للرجولة، تقوم على الشجاعة والمسؤولية والحب والتضحية، بعيدًا عن الصورة التقليدية للبطل الذي يعتمد فقط على القوة الجسدية.

ويقدم The Weight تجربة تمزج بين المغامرة والإثارة والدراما الإنسانية، مع تركيز واضح على العلاقات بين الشخصيات والاختيارات الصعبة التي تواجهها، في محاولة لإعادة تقديم نوعية من أفلام المغامرات التي تضع الإنسان ومشاعره في قلب الحكاية، فهو فيلم دراما تاريخية وتشويقية، تدور أحداثه خلال فترة الكساد الكبير في الولايات المتحدة وتحديدا في ولاية أوريغون عام 1933، ويجمع لأول مرة بين إيثان هوك وراسل كرو في مواجهة مليئة بالتوتر والبقاء، حيث يقدم الفيلم مزيجًا من الدراما التاريخية وأفلام البقاء والتشويق، مستلهمًا روح أفلام السبعينيات التي تعتمد على الشخصيات أكثر من المؤثرات البصرية.

ويستكشف موضوعات الأبوة، والتضحية، والحرية، والجشع، والصمود في وجه الظروف القاسية.

الفيلم يشارك في بطولته مع إيثان هوك وراسل كرو كل من جوليا جونز وأوستن أميليو وآفي ناش، وتأليف شيلبي جاينز، ماثيو تشابمان، وماثيو بوي وإخراج بادريك ماكينلي. 

وتدور أحداث الفيلم عندما يُسجن صامويل مورفي (إيثان هوك)، وهو أب أرمل ومحارب سابق، في معسكر عمل قاسٍ بعد أن يُنتزع من ابنته الصغيرة. وهناك يعرض عليه مدير السجن كلانسي (راسل كرو) صفقة محفوفة بالمخاطر: إذا نجح في تهريب شحنة ضخمة من الذهب عبر مئات الكيلومترات من الغابات والجبال الوعرة، فسيحصل على حريته ويتمكن من استعادة ابنته. لكن الرحلة تتحول إلى صراع من أجل البقاء في مواجهة الطبيعة القاسية والخيانة والطمع والعنف.

النجم الأمريكي إيثان هوك إيثان هوك فيلم The Weight راسل كرو جوليا جونز أوستن أميليو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإجازات المتبقية

الإجازات المتبقية في 2026.. 4 أيام في سبتمبر و11 خلال أكتوبر

شادي زلطة

أول تعليق من التعليم على فيديو منع طالب من استكمال اليوم الدراسي

أسعار الطماطم

الطماطم بـ10 جنيهات.. مفاجأة وراء السعر الرخيص وتحذير عاجل من نقيب الفلاحين

الاب ونجله

بدل ما أوصلك المدرسة أقف آخد عزاك.. أب ينعى نجله بكلمات تبكى القلوب: ليه كده يا صاحبي؟

واتساب

5 هواتف آيفون تفقد دعم واتساب قريبا.. القائمة الكاملة

سعر الذهب

1300 جنيه.. خسائر كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

جارديو

المحلة: فوجئنا بوجود جاريدو في المدرجات.. والأهلي ملتزم باتفاقه

الذهب

مفاجأة في سوق الذهب.. الشعبة توجه تحذيرًا عاجلًا للمواطنين وتكشف مفاجأة الأسعار في 2026

ترشيحاتنا

نائب محافظ الأقصر يستمع لشكاوى 60 مواطنًا في لقاء «اليوم المفتوح» ويوجه بسرعة حلها

نائب محافظ الأقصر يستمع لشكاوى 60 مواطنا في لقاء اليوم المفتوح ويوجه بسرعة حلها

مدرسة بالأقصر تنعى طالبًا بالصف الأول الإعدادي

مدرسة خاصة بالأقصر تنعى طالبا بالصف الأول الإعدادي

صورة موضوعية

حملات نظافة مكثفة ترفع كفاءة شوارع رأس غارب وتحسن المظهر الحضاري للمدينة

بالصور

طفلك بيرجع من المدرسة تعبان؟ 7 أسباب وراء الإرهاق اليومي

طفلك بيرجع من المدرسة تعبان؟ 7 أسباب وراء الإرهاق اليومي
طفلك بيرجع من المدرسة تعبان؟ 7 أسباب وراء الإرهاق اليومي
طفلك بيرجع من المدرسة تعبان؟ 7 أسباب وراء الإرهاق اليومي

بعد انخفاض سعرها.. أسهل طريقة لتخزين الطماطم لأشهر

بعد انخفاض سعرها.. أسهل طريقة لتخزين الطماطم لأشهر من غير ما تبوظ
بعد انخفاض سعرها.. أسهل طريقة لتخزين الطماطم لأشهر من غير ما تبوظ
بعد انخفاض سعرها.. أسهل طريقة لتخزين الطماطم لأشهر من غير ما تبوظ

طريقة عمل ساندوتش الكبدة الإسكندراني

، طريقة عمل ساندوتش الكبدة الاسكندرانى.
، طريقة عمل ساندوتش الكبدة الاسكندرانى.
، طريقة عمل ساندوتش الكبدة الاسكندرانى.

مين العريس؟ .. القصة الكاملة لزواج طليقة أحمد مكي في لندن | صور

مي كمال الدين
مي كمال الدين
مي كمال الدين

فيديو

تريند التمانينات

تريند التمانينات يشعل سوق الروبابيكا في الخليج؟

الطعمية تسبب النعاس؟

هل تناول الفول والطعمية يسبب قلة التركيز؟.. طبيب يحذر من طريقة تحضيرهما

بيزيرا

صفقة الـ5 ملايين دولار.. بيزيرا يعود للقاهرة والرحيل يقترب

عاملة نظافة تحمل ابنها على ظهرها

من مشهد مؤثر إلى تدخل رسمي.. ماذا حدث مع «أم فارس»؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: كما يموت الناس مات..! عبد المنعم عواد يوسف في ذكراه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: هل تحتاج مصر إلى شراء الدين أم إلى إدارته؟

المزيد