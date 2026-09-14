10 معلومات من كواليس فيلم Fall 2: Deadpoint

يواصل فيلم الإثارة والمغامرة Fall 2: Deadpoint تحقيق نجاحات لافتة منذ انطلاق عرضه في دور السينما المصرية والعربية، وسط إقبال جماهيري كبير وتفاعل واسع مع أحداثه المشوقة التي تجمع بين المغامرة والتشويق وأجواء البقاء على قيد الحياة.

ونجح الفيلم في تصدر شباك التذاكر في منطقة الشرق الأوسط بعد أيام قليلة من طرحه، ليؤكد حضوره القوي في المنافسة السينمائية الحالية، ويواصل جذب الجمهور من خلال جرعة مكثفة من الإثارة ومشاهد الارتفاعات والمخاطر الحقيقية

1. التصوير تم في تايلاند، واستُخدمت محاجر صخرية حقيقية لتجسيد جبل Mount Kwan بدل الاعتماد الكامل على الإستوديوهات أو الخلفيات الرقمية.

2. المخرجون مايكل وبيتر سبيريج أرادا تصوير أكبر قدر ممكن من المشاهد بشكل عملي، وقررا منذ البداية تقليل استخدام الـBlue Screen إلى أدنى حد ممكن، حتى يشعر الممثلون فعلًا بالحرارة والارتفاع والظروف القاسية.

تفاصيل تصوير الفيلم

3. الممثلون صوّروا على ارتفاع يقارب 40 إلى 50 قدمًا، أي نحو 12 إلى 15 مترًا، في عدد كبير من المشاهد، وكانوا مربوطين بأنظمة أمان وحبال طوال التصوير في المناطق الخطرة، كما أن جزءًا كبيرًا من إحساس الخوف الذي يظهر على وجوه الأبطال لم يكن تمثيلًا بالكامل؛ لأن الممثلين كانوا بالفعل على ارتفاعات حقيقية، وهو ما أراد المخرجون استغلاله لإعطاء الفيلم إحساسًا أكثر واقعية

4. لم يكن لدى أبطال الفيلم وقت طويل للاستعداد البدني؛ إذ حصلوا على فترة تدريب قصيرة تراوحت بين أسبوع وأسبوعين فقط قبل بدء التصوير، تضمنت التدرب على بعض الحركات والمشاهد الخطرة.

5. توم بريتني، الذي يجسد دور متسلق الجبال الخبير، كان في الحقيقة يخاف من المرتفعات بشدة، ووصف الارتفاعات بأنها من أكبر مخاوفه، لكنه اضطر إلى مواجهة خوفه أثناء التصوير.

6. هارييت سلاتر نفذت إحدى اللقطات الصعبة بنفسها، حيث كان عليها الإمساك بقضيب بارز من جانب الجبل. كانت مربوطة بحبل أمان، لكن الخوف الظاهر على وجهها في المشهد كان حقيقيًا، وفقًا للمخرجين.

7. صُممت بعض المنصات والممرات خصيصًا للفيلم، ولم تكن مجرد مؤثرات بصرية. فقد بُني ممر كامل حول جدار محجر صخري، ومشى عليه الممثلون فعليًا وهم مربوطون بأنظمة أمان.

8. فريق المؤثرات والحركات الخطرة أجرى تدريبات وتجارب مسبقة في تايلاند، وشملت محاكاة السقوط والتأرجح بين المنصات والعمل بالحبال، حتى يعتاد الممثلون على الحركات قبل تصوير النسخة النهائية.

9. مصممة الإنتاج Jacinta Leong صممت الجبل على مراحل؛ فكلما ارتفعت الشخصيات، أصبحت البيئة أكثر قسوة وأقل حياة، وصولًا إلى المناطق التي تخلو تقريبًا من النباتات. كما صمم الفريق نموذجًا مصغرًا للجبل لمتابعة اتصال جميع أجزاء الرحلة.

10. حتى الأخشاب المستخدمة في الممرات الخشبية جرى اختيارها ومعالجتها بعناية؛ إذ استخدم فريق الإنتاج أخشابًا جديدة وأخرى مستعملة، وتم تعتيقها وإظهار آثار التلف عليها، كما أصبحت الممرات أضيق كلما ارتفعت الشخصيات، لزيادة الإحساس بالخطر بصورة واقعية.

الفيلم يقدم تجربة مشحونة بالتوتر، من خلال قصة تدور حول جاكس هانتر، التي تحاول التعامل مع وفاة شقيقتها، قبل أن تخوض برفقة صديقتها لوس مغامرة تسلق في تايلاند. إلا أن انهيارًا صخريًا يحاصرهما فوق ممر جبلي شديد الخطورة، لتجد الصديقتان نفسيهما في مواجهة مباشرة مع الطبيعة، وسط ظروف قاسية لا تترك أمامهما سوى محاولة النجاة، ويجمع«Fall 2: Deadpoint» بين المغامرة والإثارة وأفلام البقاء، معتمدًا على أجواء التوتر المستمر ومخاطر الارتفاعات الشاهقة، في امتداد لتجربة الجزء الأول «Fall» الذي حقق حضورًا لافتًا ضمن أفلام الإثارة والبقاء، ويضم طاقم البطولة جريس كارولين كوري، فيرجينيا جاردنر، هارييت سلاتر، توم بريتني وأرسما توماس، بينما يتولى مايكل سبيريج وبيتر سبيريج الإخراج، وتوزيع يونايتد موشن بيكتشرز.