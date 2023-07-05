موجة حر جافة تجتاح رومانيا وتغرق شواطئها بالمصطافين| شاهد

سجل جنوب وغرب رومانيا درجات حرارة قياسية وصلت إلى 39 درجة، وحذّر خبراء الأرصاد الجوية من أن موجة الحر التي تضرب المنطقة، ستتواصل لبضعة أيام، كما أصدرت وكالة السلامة الصحية إنذارا محذرة من مخاطر الحر حتى على الشباب أو الأشخاص المتمتعين بصحة جيدة.



وجاء ذلك عبر تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وفي حين وصلت درجات الحرارة إلى 39 درجة في بوخارست، و 38 في بايلي هيركولان، و 37 في برايلا، لاذ السكّان بالبحر لكن درجات الحرارة المرتفعة التي سُجلت منذ ساعات الصباح الأولى، غطّت الشواطئ بضباب كثيف، وأدّت إلى انخفاض الرؤية في بعض المناطق إلى أقل من 50 متراً، وإغلاق الموانئ مؤقتاً.

وفي المناطق الداخلية، لم تتمكن آلاف العائلات من استخدام مياه الآبار الموجودة في ساحاتهم، بعد أن غمرت الفيضانات قراهم في الأسابيع الماضية.



وتسعى السلطات إلى تعقيم مجاري المياه والأنابيب التي ركد فيها الماء، بالإضافة إلى أخذ عينات للتحليل، لكن مديرية الصحة العامة نصحت السكان بالابتعاد عن مياه الآبار، حتى خروج نتائج المختبر.

هذا وأعلن خبراء الأرصاد الجوية أن الطقس الحار سيستمر يومي الأربعاء والخميس. وستصاحب درجات الحرارة المرتفعة خلال النهار، أمطار غزيرة ورطوبة عالية في المساء.